Первый случай ареста за вождение в нетрезвом виде зафиксировали в Караганде

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Rebel 13 Января 2020 в 10:10:01
По данным полиции, 11 января сотрудниками полиции была задержана автомашина под управлением 37-летнего жителя Караганды, от которого исходил запах алкоголя. Как выяснилось, ранее он в 2018 году судом был лишен права управления. Однако вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель сразу же был водворен в ИВС, и в отношении него с санкции суда избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы с пожизненным лишением прав.
"Это первое правонарушение, совершенное в Карагандинской области, после вступления в силу закона, усиливающего ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Со стороны департамента полиции ко всем правонарушителям будут применяться такие же жесткие меры. Поэтому обращаюсь ко всем гражданам, перед тем как сесть за руль, подумайте, стоит ли лишать себя свободы этим глупым поступком", - сообщил начальник следственного управления ДП области Алмаз Саламатов.
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Sr. Leonsio 13.01.2020 в 10:18:08 # 738604
Все мы гости 13.01.2020 в 11:19:02 # 738610