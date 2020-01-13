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Закона.Нет
Первый случай ареста за вождение в нетрезвом виде зафиксировали в Караганде
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Rebel 13 Января 2020 в 10:10:01
С 11 января в Казахстане в силу вступил закон, усиливающий ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Первый случай был зафиксирован в Караганде, сообщает пресс-служба ДП области.

По данным полиции, 11 января сотрудниками полиции была задержана автомашина под управлением 37-летнего жителя Караганды, от которого исходил запах алкоголя. Как выяснилось, ранее он в 2018 году судом был лишен права управления. Однако вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель сразу же был водворен в ИВС, и в отношении него с санкции суда избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы с пожизненным лишением прав.

"Это первое правонарушение, совершенное в Карагандинской области, после вступления в силу закона, усиливающего ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Со стороны департамента полиции ко всем правонарушителям будут применяться такие же жесткие меры. Поэтому обращаюсь ко всем гражданам, перед тем как сесть за руль, подумайте, стоит ли лишать себя свободы этим глупым поступком", - сообщил начальник следственного управления ДП области Алмаз Саламатов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Sr. Leonsio 13.01.2020 в 10:18:08   # 738604
О! Новая и ОООЧЕНЬ дорогая кормушка открылась.
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  SPYKER X 13.01.2020 в 10:32:50   # 738607
Вот теперь гаишники озолотятся и станут скрытыми миллионерами, если сейчас ставка 300-500 тысяч, то теперь сразу дом можно купить будет или машину...
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  Все мы гости 13.01.2020 в 11:19:02   # 738610
А духа хватит придерживаться такого "Со стороны департамента полиции ко всем правонарушителям будут применяться такие же жесткие меры" ???
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  старик 13.01.2020 в 12:31:13   # 738618
Вот ведь жизнь! Хорошая вроде новость, а у народа дурные ассоциации с обогащением ментов.Суровая действительность, хотя не могу не отметить что необоснованных наездов от ментов больше нет. Ну а насчет мзды-так не садитесь за руль пьяным, тем самым лишив ментов незаконных доходов.
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