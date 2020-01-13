Участников беспредельного кортежа накажут в Туркестане

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философ 13 Января 2020 в 10:20:43
В социальных сетях распространялось видео, как кортеж из легковых автомашин нарушает правила дорожного движения.
Видеоматериалы изучили в департаменте полиции Туркестанской области.
Полицейские установили, что события имели место быть 11 января при въезде в Туркестан, по улице Б. Саттарханова.
Было установлено, что нарушители правил дорожного движения — двое жителей Шымкента.
Водители привлечены к административной ответственности по пяти статьям КоАП РК: «Нарушение правил эксплуатации транспортными средствами», «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров», «Нарушение правил маневрирования», «Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов», «Нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной ситуации».
Полицейские Туркестанской области требуют строгого соблюдения правил дорожного движения, не создавать аварийную ситуацию, а также уважать других участников дорожного движения.
Роза Нургалиева
https://newtimes.kz/silovoj-blok/103566-uchastnikov-bespredelnogo-kortezha-nakazhut-v-turkestane
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