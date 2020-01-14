20 МРП за мусорный пакет за дверью

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Января 2020 в 15:30:16
К сожалению, в наших подъездах нередко можно увидеть пакеты с мусором, которые владельцы квартир выставляют снаружи у дверей, и соседей отнюдь не радует такая картина. Кроме того, эти пакеты с мусором мешают уборщицам.
Руководитель столичной клининговой компании Adal works Асет БЕГАЛИЕВ рассказал, почему они решили бороться с таким явлением.
— Так как мы убираем десятки домов по городу, то видим, что масштабы явления «пакет за дверью» колоссальные. Наши сотрудницы тратят время на то, чтобы их передвигать, это влияет на производительность. Неприятный запах, подтеки, насекомые, мыши — все это также «работа» пакета за дверью. Другой немаловажный фактор — это то, что жильцы начинают жаловаться на качество уборки из-за того, что их сосед оставляет мусор в подъезде. Нелогично, конечно, но это так. Поэтому мы вынуждены искать решение этой проблемы, — рассказал Асет Бегалиев.Руководитель компании обратился в Управление полиции района «Есиль», где находится большая часть обслуживаемых объектов.
— Мы пошли напрямую к руководству управления, рассказали о нашей работе, показали фотографии и видео, они увидели реальные масштабы проблемы. Так как участковый не может постоянно находиться на объекте, решили работать в тандеме. Мы создали чат в WhatsApp, где присутствуют участковые инспектора, первый заместитель руководителя управления — всего 18 человек. В этот чат наши работники высылают фото с описанием. Полиция реагирует: в первый раз делают предупреждение, при повторном нарушении штрафуют жильцов. Сейчас думаем над IT-решением, чтобы систематизировать это взаимодействие. Сотрудничаем с полицией примерно четыре месяца, в итоге мусора в подъездах стало меньше. Кроме того, сократились факты употребления наркотиков на лестницах и техэтажах: мы оцениваем это по количеству курительных приспособлений, которые наркоманы оставляют после себя. На объектах, которые мы обслуживаем, чаще проходят обходы полиции. Верю, что рано или поздно люди научатся соблюдать порядок, — считает Асет Бегалиев.
Предприниматель отметил, что нельзя закрывать глаза на какие-то нарушения, считая их незначительными.
— Если не бороться с мелкими правонарушениями, то по теории «разбитых окон» дальше серьезность нарушений будет только нарастать, — говорит астанчанин.
Выставление пакета с мусором возле двери квартиры в подъезде влечет для физических лиц предупреждение или штраф в размере 20 МРП согласно статье 505 «Нарушение правил благоустройства» Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». За повторное нарушение в течение года — штраф 30 МРП.
http://vechastana.kz/pobeda-nad-musorom/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Давно пора .