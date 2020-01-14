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danilov 14 Января 2020 в 17:10:20
Ограничения прописаны в законе «О дорожном движении». Статья 63 этого документа гласит, что все автомобили обязательно должны быть зарегистрированными в РК, за исключением машин, «участвующих в международном дорожном движении» и ввозимых в Казахстан на срок не более одного года.
А пункт 2 статьи 65 устанавливает, что «не считается находящимся в международном движении транспортное средство, которое оставалось на территории Республики Казахстан более одного года с перерывами до тридцати суток». Проще говоря, ездить на иностранном учёте можно 12 месяцев с вывозом авто за границу как минимум на 30 дней.
Армянские, российские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, вне закона
Как рассказали корреспонденту kolesa.kz в КАП МВД РК, получилось, что все авто, ввезённые из ЕАЭС больше года назад и не поставленные на казахстанский учёт, находятся в нашей стране незаконно. Полицейские заручились у пограничников списком въехавших машин. Подобные автомобили начнут выявлять на дорогах с помощью систем «Поток», «Сергек» и силами патрульных экипажей, после чего — отправлять на спецстоянки и штрафовать на 10 МРП (часть 2 статьи 590 КоАП РК). Владельцам таких авто предоставят выбор: либо уплата всех сборов, а если необходимо, разницы в растаможке, либо машину за счёт нарушителя выдворят за пределы РК. Без возможности повторного ввоза. (Подобная схема применялась несколько лет назад и в ситуации с «кыргызоводами».)
Таким образом, у казахстанцев, владеющих машинами с иностранными номерами более года, чтобы как-то выйти из сложившейся ситуации, реально останутся три варианта:
- уплатить все сборы и оформить авто (верится с трудом, дорого, и не все автомобили соответствуют критериям для первичной регистрации);
- до начала отработки вывезти его из РК на срок более 30 дней, а потом снова вернуться (с выдворенными этот номер не пройдёт);
- выехать на нём за границу и продать.
Напомним, по подсчётам страховщиков, по Казахстану сегодня ездит 168 987 наших граждан на машинах с иностранным учётом. Но есть данные, что сегодня количество таких автомобилей в стране уже приблизилось к 200 000.
«Находить» авто с иностранными ГРНЗ казахстанские полицейские научились с октября 2019 года.
https://kolesa.kz/content/news/armyanskie-rossijskie-i-kyrgyzskie-avtomobili-nahodyashhiesya-v-strane-bolshe-goda-vne-zakona/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вот облом! Не удалось обхитрить государство.
Цитата: GoodZone от 14.01.2020 12:16:01
Кто-то лоббирует интересы автодиллеров? Сначала нужно свое производство поднять на нормальный уовень с нормальной ценой, а уже потом гайки закручивать... Но мы идем своим путем... На дорогах автохлама все больше и больше...
Кто-то лоббирует интересы автодиллеров? Сначала нужно свое производство поднять на нормальный уовень с нормальной ценой, а уже потом гайки закручивать... Но мы идем своим путем... На дорогах автохлама все больше и больше...
кто то? думаю ясно кто!!! все для народа
Вариант первый, вполне законный. Есть родственник в РФ, машина на нем. Он как собственник платит налог и проходит техосмотр ( в РФ, естественно). Чел берет доверенность на право ВЛАДЕНИЯ и ПОЛЬЗОВАНИЯ машиной и согласно Венской конвенции о дорожном движении имеет право рассекать по дорогам. Но не более одного года. Это правило никто не отменял. Никогда. Просто законы у нас не читают ни гайцы, ни тем более граждане.
Вариант второй, местный.Купил у перепука на базаре. По СТРАХОВКЕ! С какого? Если машина продана в РФ, то наивно думать, что предыдущий владелец будет платить налоги и штрафы. Он просто снимет ее с учета, и пипец, СТС и номера можно повесить дома в туалете ил еще где-нибудь. Тряханут менты по базам такие машины, там такое вылезет, охренеешь.
Армянский и пр. учет. Все то же самое. Армяне класно всех лоханули, напродавали шрота и умылись. А наши любители халявы теперь будут расхлебывать.
Всегда техосмтр проходится по месту регистрации ТС, об этом не могут не знать те, кто покупает машины с иностранным учетом. Местные страховщики не имеют права выдавать полисы без действующего техосмотра, хотя выдают. Тоже любители халявы.