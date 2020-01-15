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Благотворительный фонд помощи детям потратил 45 млн на восстановление храмов
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danilov 15 Января 2020 в 12:11:49
Судом Нижнего Новгорода вынесено постановление о ликвидации благотворительного фонда "Улыбка ребенка".

По уставу, организация должна была помогать детям: сиротам, инвалидам и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Вместо этого 45 млн рублей были израсходованы на восстановление храмов. Руководством Фонда, созданного Александром Ильиным в 2010 году, заключались договоры добровольных пожертвований с одним из приходов церкви Преображения Господня в Нижнем Новгороде.

В результате нуждающиеся в помощи благотворителей дети ее так и не получили.

Зато был отремонтирован храм, оборудован учебный класс, регулярно проводились лекции на духовные темы, приобреталась религиозная литература и совершались иные покупки, никакого отношения к тому, чем должен был заниматься Благотворительный Фонд помощи детям, не имеющие: стиральные машинки, топливо и т. п.

Инициатором административного иска в суд о ликвидации Фонда стало Управление Минюста России. 13 января, как сообщается на сайте Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода, иск был удовлетворен.

https://www.pravda.ru/news/society/1466558-blagotvoritelnyj_fond_likvidirovan/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 15.01.2020 в 12:38:39   # 738843
Опиум для народа, ужас что творят, вот так вот жертвуют люди детям, а оказывается спонсируют попов!!!
Хочешь помочь кому то? Сделай это лично! Привези в дет дом продукты одежду и тд.
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  Hairless 15.01.2020 в 12:51:27   # 738846
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  строитель 15.01.2020 в 13:00:59   # 738849
Ебаные мракобесы
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  Yerla 15.01.2020 в 13:20:52   # 738852
жэсть чо .. .. 21 век .. технологии там .. космос .. наука ..
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  Пастафариан 15.01.2020 в 13:48:28   # 738856
- Да, пох.ю.

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  arhar 15.01.2020 в 13:57:57   # 738857
по логике вещей, теперь услуги ( крещение, отпевание) свечи,,, должны быть бесплатны?
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  КЕДЫ 15.01.2020 в 14:00:15   # 738859
Недавно к нам в офис презжал поп или хуй знает как правильно называются они. Цацки, браслеты, айфон 11про который почти сотню стоит. И самый прикол в том, что кишканулся в столовой-кафе в нашем бизнес центре про оплату даже не заикнулся
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  Джимбо 15.01.2020 в 14:11:17   # 738860
Тут уголовное дело нужно заводить на руководство фонда.
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  shlenchak 15.01.2020 в 16:21:02   # 738874
Цитата: Джимбо от 15.01.2020 08:11:17
Тут уголовное дело нужно заводить на руководство фонда.

А церковь обязать вернуть сумму!
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  старик 15.01.2020 в 19:25:20   # 738896
Чиновники фонда таким способом замаливают грехи, за счет детей. А гребанные попы не ведали откуда деньги?
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