Благотворительный фонд помощи детям потратил 45 млн на восстановление храмов

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Января 2020 в 12:11:49
По уставу, организация должна была помогать детям: сиротам, инвалидам и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Вместо этого 45 млн рублей были израсходованы на восстановление храмов. Руководством Фонда, созданного Александром Ильиным в 2010 году, заключались договоры добровольных пожертвований с одним из приходов церкви Преображения Господня в Нижнем Новгороде.
В результате нуждающиеся в помощи благотворителей дети ее так и не получили.
Зато был отремонтирован храм, оборудован учебный класс, регулярно проводились лекции на духовные темы, приобреталась религиозная литература и совершались иные покупки, никакого отношения к тому, чем должен был заниматься Благотворительный Фонд помощи детям, не имеющие: стиральные машинки, топливо и т. п.
Инициатором административного иска в суд о ликвидации Фонда стало Управление Минюста России. 13 января, как сообщается на сайте Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода, иск был удовлетворен.
https://www.pravda.ru/news/society/1466558-blagotvoritelnyj_fond_likvidirovan/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Хочешь помочь кому то? Сделай это лично! Привези в дет дом продукты одежду и тд.
Это просто пиздец какой-то. Совсем народ ёбнулся со всеми этими религиями, простите за мой французский.
Пастафариан 15.01.2020 в 13:48:28 # 738856
Цитата: Джимбо от 15.01.2020 08:11:17
Тут уголовное дело нужно заводить на руководство фонда.
Тут уголовное дело нужно заводить на руководство фонда.
А церковь обязать вернуть сумму!