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Закона.Нет
Задержанный акмолинский браконьер оказался егерем
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danilov 17 Января 2020 в 09:22:50
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Задержанный ранее в Акмолинской области браконьер оказался егерем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«Следственно-оперативная группа изъяла у подозреваемого двухствольное охотничье ружье марки «Иж-54», ружье 12-калибра, одну тушу косули, снегоход, принадлежащий охотничьему хозяйству. По факту незаконной охоты ведется досудебное расследование по части 1 статьи 337 УК РК «Незаконная охота». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения: «Обязательство о явке», - добавили в ведомстве.

Напомним, 13 января 2020 года участковым инспектором полиции отдела местной полицейской службы Ерейментауского РОП неподалеку от села Аксуат был задержан 40 - летний браконьер.

https://www.inform.kz/ru/zaderzhannyy-akmolinskiy-brakon-er-okazalsya-egerem_a3604529
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 17.01.2020 в 09:28:14   # 739011
Ну вот нисколько не удивительно.
Выполнял егерь свою работу - был в рейде по угодьям, между делом стрельнул себе свежего мясца домой.
В их среде это в порядке вещей и не считается чем-то криминальным.
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  KAN13 17.01.2020 в 11:28:12   # 739023

С УИП не поделился вот и проблема .
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  Dior 17.01.2020 в 14:19:39   # 739044
А разве сейчас егерь и браконьер не одно и то же?
Как вор и депутат. Как трудяга и раб?
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  КЕДЫ 17.01.2020 в 14:57:06   # 739050
Мусорку мяса отвинтил бы сразу и не тронул бы никто.
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  старик 17.01.2020 в 17:54:28   # 739068
Блин, ну и заголовок:"Оказался егерем"! Как в сказке!
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