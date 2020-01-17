Задержанный акмолинский браконьер оказался егерем

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danilov 17 Января 2020 в 09:22:50
«Следственно-оперативная группа изъяла у подозреваемого двухствольное охотничье ружье марки «Иж-54», ружье 12-калибра, одну тушу косули, снегоход, принадлежащий охотничьему хозяйству. По факту незаконной охоты ведется досудебное расследование по части 1 статьи 337 УК РК «Незаконная охота». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения: «Обязательство о явке», - добавили в ведомстве.
Напомним, 13 января 2020 года участковым инспектором полиции отдела местной полицейской службы Ерейментауского РОП неподалеку от села Аксуат был задержан 40 - летний браконьер.
https://www.inform.kz/ru/zaderzhannyy-akmolinskiy-brakon-er-okazalsya-egerem_a3604529
Комментарии, по рейтингу, по дате
Выполнял егерь свою работу - был в рейде по угодьям, между делом стрельнул себе свежего мясца домой.
В их среде это в порядке вещей и не считается чем-то криминальным.
С УИП не поделился вот и проблема .
Как вор и депутат. Как трудяга и раб?