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Акима Павлодарской области Булата Бакауова подозревают в превышении полномочий
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danilov 17 Января 2020 в 09:37:01
"15 января Комитетом национальной безопасности проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по статье 362, части 4, пункту 3 УК РК в отношении акима Павлодарской области Б. Бакауова по факту превышения должностных полномочий.
В настоящее время следственные действия продолжаются. В интересах следствия подробные данные разглашению на данном этапе не подлежат", - сообщили в КНБ.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 17.01.2020 в 18:07:50   # 739072
Квест-найди акима! Ну а про депутата всего лишь областного маслихата , который вот так запросто выложил 25 миллионов за какую то муйню, вообще интересно: нарушений при сделке не обнаружили, а поинтересовались происхождением денег?
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