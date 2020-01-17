Акима Павлодарской области Булата Бакауова подозревают в превышении полномочий
danilov 17 Января 2020 в 09:37:01
"15 января Комитетом национальной безопасности проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по статье 362, части 4, пункту 3 УК РК в отношении акима Павлодарской области Б. Бакауова по факту превышения должностных полномочий.
В настоящее время следственные действия продолжаются. В интересах следствия подробные данные разглашению на данном этапе не подлежат", - сообщили в КНБ.