Владельцы незарегистрированных авто вышли на митинг в Актау

Жили-были два брата, и звали их Абрам и Тракторбек. Тракторбек учился хорошо, здоровался с учителями и пропускал вперёд девочек. Абрам не учился, дерзил старшим и дёргал девочек за косы. Учителя ставили ему тройки, лишь бы не было проблем. Окончив школу Тракторбек поступил в институт, а Абрам захватил участок и стал строить дом из земли и палок. Построив, он украл невесту. Та плакала, приехали ее родители, тут всем селом заплакали родичи и Абрама простили и женили. Через пять лет Тракторбек закончил институт с красным дипломом, миопией, гастритом и лысиной до зытылка. У Абрама появились пять детей и солидный живот. Тут акимат заявил, что земля и дом Абрама незаконны. Абрам с семьёй вышли со слезами на глазах навстречу комиссии и им простили.Вскоре они взяли кредит. Тракторбек начал усердно работать на двух работах, а Абрам купил армянскую машину. Когда надо было отдавать кредит Абрам вывел семью и все хором заорали, заплакали и стали биться в истерике. Кредит Абраму простили.Но выяснилось, что машина не растаможена. Абрам вышел с семьёй и все стали причитать и рвать на себе волосы. И, как и следовало ожидать, авто легализовали. Теперь у Абрама есть дом, машина, красавица жена, дети и солидный живот. А у Тракторбека арендная квартира, два кредита, геморрой и почесуха.