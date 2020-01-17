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Закона.Нет
Владельцы незарегистрированных авто вышли на митинг в Актау
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danilov 17 Января 2020 в 11:11:37
Владельцы незарегистрированных авто из двух городов - Актау и Жанаозена - вышли на митинг вчера с разницей в час, об этом сообщает региональное издание "Лада". Участники акции были возмущены требованиями о регистрации, которые предъявляет власть к иностранным номерам.

16 января, в 20:30, близ поселка Приморский в Актау собрались автомобилисты, чьи машины имеют киргизские и армянские номерные знаки. На мирную акцию пришло свыше ста человек: участвующие были возмущены требованиями насчет регистрации иностранных номеров.

Изначально собрание должно было пройти 19 января. Тем не менее, участники вышли на митинг вчера, а на встречу с ними прибыл руководитель МПС Мадияр Омаров. С его слов, на все вопросы автомобилисты получат ответы в последующий день, то есть уже сегодня.

Он подчеркнул, что встреча состоится близ здания партии "Nur Otan" в 14 микрорайоне, рядом с ТРК "Актау", а также возле ЦОНа и СпецЦОНа. Участвующих встретят работники полиции и департамента госдоходов в рамках мероприятия под названием "Приемная на дороге".

По поводу ситуации высказался один из автомобилистов Ерлан Башинтаев. Как он считает, из-за таких требований к регистрации власть лишь обернет народ против себя.

Он поделился, что за свой автомобиль он отдал 4 млн тенге, и не намерен платить столько же за регистрацию номера. Мужчина отметил, что он содержит семью и не располагает такой суммой.

По его словам, единственный весомый аргумент властей - факт того, что большинство участников ДТП в стране - владельцы авто с иностранными номерными знаками. Он считает, что даже если проблемы с автомобилями и имеются, то водитель здесь - сдерживающий фактор, что не позволит случиться ДТП.

Подытожил свою речь мужчина, сказав, что если на владельцев авто начнут налагать штрафы из-за несвоевременной регистрации, то "на штрафстоянках не останется мест".

Очевидцы сообщили, что в тот же день, в 19:30, близ ТРК "Жанаозен" в Жанаозене на акции протеста также вышли примерно 250 человек.

По данным издания "Уральская неделя", владельцы авто с иностранными номерами собираются выйти на мирный митинг в Уральске 25 января, в 11:00.

Напомним, по поводу ситуации с требованиями о регистрации авто дал свой комментарий глава МИОР РК Даурен Абаев. Данные МВД указывают на то, что владельцы авто с иностранными знаками стали виновниками смерти 132 человек.





Комментарии, по рейтингу, по дате
  SPYKER X 17.01.2020 в 12:33:21   # 739033
Изначально это была сомнительная схема привоза авто из Киргизии и Армении, эти люди думали что они умнее и хитрее других, т.е. изначально шли на осознанный риск. Я например тоже хочу свежую машину за 2-3-4 млн, хорошего класса, но я же отдаю себе отчет что это нелегальная схема и есть риски потерять вложенные деньги. В общем людей конечно жалко, у кого то может это были последние деньги, но считаю что сами виноваты.
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  Софруджу 17.01.2020 в 13:23:36   # 739037
А я хочу, чтобы они добились своего. Бог вам в помощь, мужики!
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  bolatbol 17.01.2020 в 13:36:59   # 739039
Жили-были два брата, и звали их Абрам и Тракторбек. Тракторбек учился хорошо, здоровался с учителями и пропускал вперёд девочек. Абрам не учился, дерзил старшим и дёргал девочек за косы. Учителя ставили ему тройки, лишь бы не было проблем. Окончив школу Тракторбек поступил в институт, а Абрам захватил участок и стал строить дом из земли и палок. Построив, он украл невесту. Та плакала, приехали ее родители, тут всем селом заплакали родичи и Абрама простили и женили. Через пять лет Тракторбек закончил институт с красным дипломом, миопией, гастритом и лысиной до зытылка. У Абрама появились пять детей и солидный живот. Тут акимат заявил, что земля и дом Абрама незаконны. Абрам с семьёй вышли со слезами на глазах навстречу комиссии и им простили.
Вскоре они взяли кредит. Тракторбек начал усердно работать на двух работах, а Абрам купил армянскую машину. Когда надо было отдавать кредит Абрам вывел семью и все хором заорали, заплакали и стали биться в истерике. Кредит Абраму простили.
Но выяснилось, что машина не растаможена. Абрам вышел с семьёй и все стали причитать и рвать на себе волосы. И, как и следовало ожидать, авто легализовали. Теперь у Абрама есть дом, машина, красавица жена, дети и солидный живот. А у Тракторбека арендная квартира, два кредита, геморрой и почесуха.
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  Ал 17.01.2020 в 14:05:50   # 739041
Цитата: SPYKER X от 17.01.2020 06:33:21
Изначально это была сомнительная схема привоза авто из Киргизии и Армении, эти люди думали что они умнее и хитрее других, т.е. изначально шли на осознанный риск. Я например тоже хочу свежую машину за 2-3-4 млн, хорошего класса, но я же отдаю себе отчет что это нелегальная схема и есть риски потерять вложенные деньги. В общем людей конечно жалко, у кого то может это были последние деньги, но считаю что сами виноваты.
Пара моих знакомых предпочли выбрать авто с киргизской регистрацией отталкиваясь не от нехватки денег, а от принципов
и
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  jumanjiqz 17.01.2020 в 14:53:47   # 739049
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  КЕДЫ 17.01.2020 в 15:02:29   # 739051
Государство не любит когда не плотют ему
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  старик 17.01.2020 в 18:12:25   # 739073
А почему за регистрацию такая умопомрачительная сумма?
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  Pole13 17.01.2020 в 18:47:44   # 739077
Цитата: bolatbol от 17.01.2020 07:36:59
Жили-были два брата, и звали их Абрам и Тракторбек. Тракторбек учился хорошо, здоровался с учителями и пропускал вперёд девочек. Абрам не учился, дерзил старшим и дёргал девочек за косы. Учителя ставили ему тройки, лишь бы не было проблем. Окончив школу Тракторбек поступил в институт, а Абрам захватил участок и стал строить дом из земли и палок. Построив, он украл невесту. Та плакала, приехали ее родители, тут всем селом заплакали родичи и Абрама простили и женили. Через пять лет Тракторбек закончил институт с красным дипломом, миопией, гастритом и лысиной до зытылка. У Абрама появились пять детей и солидный живот. Тут акимат заявил, что земля и дом Абрама незаконны. Абрам с семьёй вышли со слезами на глазах навстречу комиссии и им простили.
Вскоре они взяли кредит. Тракторбек начал усердно работать на двух работах, а Абрам купил армянскую машину. Когда надо было отдавать кредит Абрам вывел семью и все хором заорали, заплакали и стали биться в истерике. Кредит Абраму простили.
Но выяснилось, что машина не растаможена. Абрам вышел с семьёй и все стали причитать и рвать на себе волосы. И, как и следовало ожидать, авто легализовали. Теперь у Абрама есть дом, машина, красавица жена, дети и солидный живот. А у Тракторбека арендная квартира, два кредита, геморрой и почесуха.

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  Рамзес 17.01.2020 в 19:38:15   # 739080
Все ведь по закону,да нам хочется как лучше и дешевле - но государство не проведешь.
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