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Пять ножевых ранений получил школьник в результате конфликта со сверстниками в Арыси
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danilov 17 Января 2020 в 12:02:22
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звукач
17.01.2020 в 14:15:14
# 739042
Провели совещание и благополучно все забыли.
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htmaker
17.01.2020 в 14:25:36
# 739046
Действия в подростковом возрасте самые невзвешенные и беспощадные.
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