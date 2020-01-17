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Пять ножевых ранений получил школьник в результате конфликта со сверстниками в Арыси
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danilov 17 Января 2020 в 12:02:22
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  звукач 17.01.2020 в 14:15:14   # 739042
Провели совещание и благополучно все забыли.
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  htmaker 17.01.2020 в 14:25:36   # 739046
Действия в подростковом возрасте самые невзвешенные и беспощадные.
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