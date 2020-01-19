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Закона.Нет
Незаконно обналичившую $800 млн банду задержали в Казахстане
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философ 19 Января 2020 в 20:22:45
Сотрудники Комитета нацбезопасности Казахстана задержали членов преступной группировки, которая занималась незаконным обналичиванием крупных сумм денег. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном на канале КНБ в YouTube.

Спецоперация проходила в Алма-Ате, Нур-Султане и Караганде. Были задержаны 17 человек и проведено 55 обысков. У задержанных изъяли электронные цифровые подписи, поддельные печати и документы, кассовые аппараты и крупную сумму денег в национальной и иностранной валюте.

«Незаконно обналичено более 300 миллиардов тенге ($794 млн). В результате вскрытия преступной схемы уклонения от налогов в бюджет государства ежемесячно стало поступать на 3 миллиарда тенге ($8 млн) больше», — сообщили в КНБ.

Обналичивание является распространенным способом вывода денег в теневой сектор и ухода от выплаты налогов. Обычно это делают через фирмы-однодневки. По документам эти фирмы оказывают какие-нибудь услуги, но в реальности они просто получают деньги, переводят их в наличность и отдают заказчику услуг, оставляя себе какой-то процент. Организаторов фирм-однодневок называют обнальщиками.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 19.01.2020 в 23:01:27   # 739222
Такие деньжищи!
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  divan 20.01.2020 в 03:30:12   # 739234
17 человек это сами тоо однодневки, а где налоговики которые все проверяли, где все те тысячи ИП и ТОО которые через эти однодневки пытались обналичить деньги?
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