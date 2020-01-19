Гражданин Канады отсудил у Казахстана 53 млн долларов

В своем пресс-релизе по результатам заседания министерство юстиции Казахстана заявило, что в настоящее время «рассматривает свою позицию», считая такой исход арбитражного разбирательства «значительным успехом».
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философ 19 Января 2020 в 20:35:00
«Гражданин Канады Пол Кэрролл отсудил $53 млн у Казахстана», - говорится в сообщении.
Больше 20 лет назад компания Кэрролла заключила выгодную сделку по переработке и экспорту урана.
«Если бы мы добились успеха, мы бы, безусловно, были одним из крупнейших, если не самым большим производителями урана в мире», - сказал Кэррол.
По словам предпринимателя, ему казалось, что были подписаны все необходимые документы на экспорт урана, в частности, с руководством Целинного горно-химического комбината. Несмотря на то, что компания взяла на себя ряд социальных обязательств, чтобы оживить деятельность предприятия, покрыть невыплаченную заработную плату и пенсии, правительство Казахстана неожиданно отказалось предоставить экспортную лицензию компании Кэррола.
После 21 года судебной тяжбы судьи согласились присудить компании Кэрррола $52,6 млн, однако предприниматель недоволен: он рассчитывал получить более $1 млрд, чтобы в том числе оплатить долги 4 тыс. акционерам компании.
В своем пресс-релизе по результатам заседания министерство юстиции Казахстана заявило, что в настоящее время «рассматривает свою позицию», считая такой исход арбитражного разбирательства «значительным успехом».
https://neonomad.kz/grazhdanin-kanady-otsudil-u-kazahstana-53-mln-dollarov/
https://kaztag.kz/ru/news/kanadets-otsudil-53-mln-u-kazakhstana
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