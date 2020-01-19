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Закона.Нет
Гражданин Канады отсудил у Казахстана 53 млн долларов
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философ 19 Января 2020 в 20:35:00
Алматы. 15 января. КазТАГ – Канадец Пол Кэрролл отсудил $53 млн у Казахстана, сообщает канадский журнал Macleans.

«Гражданин Канады Пол Кэрролл отсудил $53 млн у Казахстана», - говорится в сообщении.

Больше 20 лет назад компания Кэрролла заключила выгодную сделку по переработке и экспорту урана.

«Если бы мы добились успеха, мы бы, безусловно, были одним из крупнейших, если не самым большим производителями урана в мире», - сказал Кэррол.

По словам предпринимателя, ему казалось, что были подписаны все необходимые документы на экспорт урана, в частности, с руководством Целинного горно-химического комбината. Несмотря на то, что компания взяла на себя ряд социальных обязательств, чтобы оживить деятельность предприятия, покрыть невыплаченную заработную плату и пенсии, правительство Казахстана неожиданно отказалось предоставить экспортную лицензию компании Кэррола.

После 21 года судебной тяжбы судьи согласились присудить компании Кэрррола $52,6 млн, однако предприниматель недоволен: он рассчитывал получить более $1 млрд, чтобы в том числе оплатить долги 4 тыс. акционерам компании.

В своем пресс-релизе по результатам заседания министерство юстиции Казахстана заявило, что в настоящее время «рассматривает свою позицию», считая такой исход арбитражного разбирательства «значительным успехом».

https://neonomad.kz/grazhdanin-kanady-otsudil-u-kazahstana-53-mln-dollarov/

https://kaztag.kz/ru/news/kanadets-otsudil-53-mln-u-kazakhstana
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 19.01.2020 в 23:07:45   # 739224
Философ забыл в посте сказать, что государство, несмотря на заключенный контракт , не дало разрешение Полу на экспорт урана. Именно поэтому Quote:
В своем пресс-релизе по результатам заседания министерство юстиции Казахстана заявило, что в настоящее время «рассматривает свою позицию», считая такой исход арбитражного разбирательства «значительным успехом».
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  divan 20.01.2020 в 03:26:47   # 739233
Видимо не отчехлил пару чемоданов денег. Ну не по-канадски это)))
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