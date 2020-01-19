Суд оставил в Казахстане бежавшего из Синьцзяна этнического казаха

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философ 19 Января 2020 в 20:53:23
Судья Динара Куйкабаева признала Тлека Табарака виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 392 уголовного кодекса («Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан»), и приговорила к шести месяцам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности без выдворения за пределы Казахстана.
Суд постановил зачесть в срок наказания время содержания под стражей — с 22 октября 2019 года, из расчета день за два. Судья Динара Куйкабаева пояснила, что к моменту вступления приговора в силу, если он не будет опротестован, срок лишения свободы подсудимого завершится. Также подсудимый должен выплатить штраф в размере 25 тысяч тенге (около 65 долларов США).
При вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: отсутствие судимости у Табарака, наличие у него на руках вида на жительство в Казахстане, срок действия которого не истёк, а также тот факт, что его родители являются гражданами Казахстана.
— Подсудимый пошел на нарушение, чтобы воссоединиться с родителями. Суд учел это и освободил его от дополнительного наказания с выдворением за пределы страны в соответствии с пунктом 1 статьи 392 уголовного кодекса («Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан»). Он был бы разлучен с родителями, если бы его выдворили из страны, — сказала судья.
Приговор суда присутствующие в зале встретили аплодисментами и выражением благодарности судье. Родители Тлека Табарака также сказали, что «очень рады». Адвокат Абдулла Бакберген говорит, что «Тлека в Китае ждет смерть, и суд вынес справедливый приговор»
В ходе прений прокурор Азамат Байсаров просил суд приговорить Тлека Табарака к шести месяцам ограничения свободы с выдворением за пределы Казахстана сроком на пять лет, а адвокат — к трем месяцам лишения свободы без выдачи Китаю.
Услышав сказанное прокурором, мать Тлека Табарака, Айса Насилханкызы, не смогла сдержать слезы.
КАК ПЕРЕШЕЛ ГРАНИЦУ КАЗАХ ИЗ СИНЬЦЗЯНА?
Согласно обвинительному акту, Тлек Табарак «незаконно» пересек казахстанско-китайскую границу через таможенный пост «Хоргос» в мае 2018 года. В Казахстане Табарак жил с видом на жительство. В декабре 2017 года он выехал в Китай, чтобы «изучить шиномонтажное дело», однако вернуться не смог. Представители правоохранительных органов Китая «по неизвестным причинам» изъяли у него документы и не вернули их. Прокурор Азамат Байсаров говорит, что Табарак воспользовался тем, что на посту «Хоргос» было много туристов, и незаконно пересек границу. По словам прокурора, в ходе следствия Табарак рассказал, что бежал из Китая из-за притеснений, угрозы быть заключенным в лагерь и для того, чтобы воссоединиться со своими родителями, живущими в Казахстане.
Во время прений Тлек Табарак полностью признал выдвинутые обвинения.
— По приезде в Китай у меня был изъят паспорт. Сказали, что собирают паспорта тех, кто приехал из Казахстана. Паспорт так и не вернули. Интересовались, получал ли я религиозное образование, был ли причастен к каким-либо преступным группировкам. В Китае я жил у родного брата. Там [в Китае] провел около пяти с половиной месяцев. В Казахстане некому было позаботиться о моих родителях, поэтому я стал подумывать о том, как добраться до Казахстана. Мне также грозило заключение в лагерь. Поэтому я нарушил границу и оказался в Казахстане. Позднее поехал в Караганду и пас лошадей. Я думал о явке с повинной, но меня задержали в Караганде и доставили в Жаркент. Признаю свою вину полностью, — сказал обвиняемый в ходе прений.
В ходе прений прокурор Азамат Байсаров просил суд приговорить Тлека Табарака к шести месяцам ограничения свободы с выдворением за пределы Казахстана сроком на пять лет, а адвокат — к трем месяцам лишения свободы без выдачи Китаю.
Услышав сказанное прокурором, мать Тлека Табарака, Айса Насилханкызы, не смогла сдержать слезы.
КАК ПЕРЕШЕЛ ГРАНИЦУ КАЗАХ ИЗ СИНЬЦЗЯНА?
Согласно обвинительному акту, Тлек Табарак «незаконно» пересек казахстанско-китайскую границу через таможенный пост «Хоргос» в мае 2018 года. В Казахстане Табарак жил с видом на жительство. В декабре 2017 года он выехал в Китай, чтобы «изучить шиномонтажное дело», однако вернуться не смог. Представители правоохранительных органов Китая «по неизвестным причинам» изъяли у него документы и не вернули их. Прокурор Азамат Байсаров говорит, что Табарак воспользовался тем, что на посту «Хоргос» было много туристов, и незаконно пересек границу. По словам прокурора, в ходе следствия Табарак рассказал, что бежал из Китая из-за притеснений, угрозы быть заключенным в лагерь и для того, чтобы воссоединиться со своими родителями, живущими в Казахстане.
Во время прений Тлек Табарак полностью признал выдвинутые обвинения.
— По приезде в Китай у меня был изъят паспорт. Сказали, что собирают паспорта тех, кто приехал из Казахстана. Паспорт так и не вернули. Интересовались, получал ли я религиозное образование, был ли причастен к каким-либо преступным группировкам. В Китае я жил у родного брата. Там [в Китае] провел около пяти с половиной месяцев. В Казахстане некому было позаботиться о моих родителях, поэтому я стал подумывать о том, как добраться до Казахстана. Мне также грозило заключение в лагерь. Поэтому я нарушил границу и оказался в Казахстане. Позднее поехал в Караганду и пас лошадей. Я думал о явке с повинной, но меня задержали в Караганде и доставили в Жаркент. Признаю свою вину полностью, — сказал обвиняемый в ходе прений.
По словам его адвоката Абдуллы Бакбергена, Тлека Табарака, у которого есть вид на жительство, полиция задержала в конце октября, когда он «намеревался получить гражданство Казахстана».
Мать Тлека Табарака Айса Насиханкызы говорит, что прошел год, как другой ее сын не может выехать из Синьцзяна в Казахстан. По ее словам, в Китае у него также изъяли паспорт.
БЕЖАВШИЕ ИЗ КИТАЯ КАЗАХИ
Тлек Табарак не единственный этнический казах, заявивший о бегстве из Китая из-за преследований этнических меньшинств в Синьцзяне.
В августе 2018 года казахстанский суд признал Сайрагуль Сауытбай виновной по делу о незаконном пересечении государственной границы. Показания Сауытбай в суде пролили свет на факты притеснений представителей исповедующих ислам уйгуров, казахов, кыргызов и представителей других коренных общин Синьцзяна. На фоне внимания широкой общественности к делу Сауытбай казахстанский суд не стал ее депортировать в Китай и освободил из-под стражи, назначив шесть месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля. В июне 2019 года Сауытбай, не добившись убежища в Казахстане, вылетела с семьей в Швецию.
23 декабря 2019 года Панфиловский районный суд в Жаркенте признал этническую казашку из Китая Кайшу Акан виновной по этой же статье и приговорил ее к шести месяцам ограничения свободы без выдворения за пределы страны. Она пересекла границу через таможенный пункт «Хоргос» в мае 2018 года вместе с группой женщин, занимающихся торговлей. Кайша Акан получила в миграционной службе города Алматы свидетельство лица, ищущего убежище. Она также обратилась с заявлением о предоставлении статуса беженки.
В октябре 2019 года этнические казахи Кастер Мусаханулы и Мурагер Алимулы также заявили о незаконном пересечении границы. Они сказали, что «бежали от притеснений в Синьцзяне». Суд над ними начался в январе в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области. Оба они, находясь под стражей, получили в Казахстане статус просителей убежища.
В конце декабря в комитете национальной безопасности сообщили о прекращении уголовного дела в отношении этнического казаха из Синьцзяна Багашара Маликулы, который заявил о «незаконном пересечении казахско-китайской границы».
Информация о массовом задержании и притеснении в Синьцзяне уйгуров, а затем казахов, татар и представителей других этнических меньшинств, в основном исповедующих ислам, и о создании китайскими властями «лагерей политического перевоспитания» начала появляться весной 2017 года. В прошлом году в ООН заявили, что в лагерях в Синьцзяне могут содержаться до одного миллиона мусульман. Пекин, вначале отвергавший информацию о лагерях, позднее охарактеризовал их как «центры профессионального обучения», открытые в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом. США и страны Запада продолжают подвергать критике политику Китая в Синьцзяне.
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zharkent-ethnic-kazakh-court/30381562.html
https://novosti-uzbekistana.ru/sud-prigovoril-kazaha-iz-kitaya-tleka-tabaraka-k-lisheniju-svobody-ostaviv-ego-v-kazahstane/
https://www.centralasian.org/a/30381424.html