В Узбекистане изъяли казахстанский инсулин , предназначенный для диабетиков Казахстана, почти на 8 млн тенге

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философ 20 Января 2020 в 15:59:55
По данным шымкентских прокуроров, в соседней стране изъяли 90 штук шприц-ручек и препаратов на сумму почти 8 млн тенге ($21,2 тыс).
Эти лекарства должны были получить казахстанские диабетики на бесплатной основе. Но они каким-то образом оказались на прилавках аптек Ташкента. В хищениях и незаконном сбыте подозревают медорганизации Шымкента, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей.
Изначально изъятые медицинские товары поставляли именно туда. Специалисты выяснили это после того, как тщательно изучили серии на инсулиновых помпах. В ходе расследования также установили, что в соседнюю республику реализовывали и другие препараты из Казахстана. В одной из таких контрабанд оказалась замешана шымкентская медсестра.
Следствие по этому делу длится уже год. Сейчас им занимаются сотрудники департамента экономических расследований Казахстана.
Бахтияр МУХАМЕДЖАН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА г.ШЫМКЕНТ:
В отношении сотрудницы, медсестры, которая взяла медицинские препараты "Фраксипарин". Она полностью ущерб погасила на сумму 835 тысяч тенге. Дело было прекращено в конце сентября 2019 года. Остальные материалы, по ним назначены в департаменте внутреннего государственного аудита полностью аудит.
Об «утечке» казахстанского инсулина в Узбекистан стало известно год назад. В аптеках соседней республики отпускали шприц-ручки с маркировкой на казахском языке по цене ниже оптовой. А чуть ранее диабетики в некоторых регионах Казахстана жаловались на перебои с обеспечением этого препарата.
https://astanatv.kz/ru/news/53111/
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