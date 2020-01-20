Названы нарушения и проблемы Bek Air

А почему такие тщательные проверки авиакомпаний проводят только когда что-то случилось, неужели нельзя предупредить возможные катастрофы надлежащей и своевременной проверкой.Куда сцука смотрит государство, всю вину на бек эйр сваливают и типа надзорные органы такие белые и пушистые!!! Все должны понести наказание!!!