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Закона.Нет
В Белом доме допустили пересмотр запрета давать взятки иностранцам
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danilov 21 Января 2020 в 11:17:33
Советник Трампа Ларри Кудлоу признал, что в администрации Дональда Трампа рассматривают вопрос о внесении изменений в правило, существующее с 1977 года

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность внесения изменений в закон 1977 года, который запрещает компаниям давать взятки иностранным чиновникам (FCPA, закон о коррупционных практиках за рубежом). Как сообщает агентство Bloomberg, об этом заявил экономический советник президента Ларри Кудлоу.

В ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов Кудлоу признал, что в Белом доме «изучают этот вопрос». «Не могу утверждать что-то конкретное, но мы рассматриваем его», — заявил советник президента, отметивший, что в Белый дом поступали просьбы от некоторых компаний по этому поводу.

Bloomberg указывает, что сторонником изменения действующих правил является президент Трамп, который спорил на эту тему с бывшим государственным секретарем Рексом Тиллерсоном еще в 2017 году. «Это просто несправедливо, что американским бизнесменам запрещено давать взятки, чтобы продвигать свой бизнес за рубежом», — приводят слова Трампа журналисты Washington Post Филипп Рукер и Кэрол Леонниг в своей книжке, пишет агентство.

Закон, запрещающий американским бизнесменам давать взятки иностранным чиновникам, был принят в 1977 году. Он был принят после череды скандалов. В частности, выяснилось, что деньги за продвижение своих интересов давала компания Lockheed, а представители United Brands подкупили президента Гондураса Освальдо Арельяно, чтобы он понизил импортную пошлину на вывоз из страны бананов.

Среди компаний, оштрафованных за нарушение закона FCPA, в разные годы были Walmart, Halliburton, JPMorgan, Hewlett-Packard. В 2016 году заплатить отступные в размере $795 млн по соглашению с Минюстом согласилась телекоммуникационная компания VimpelCom, которую уличили в даче взятки чиновнику в Узбекистане.

https://www.rbc.ru/politics/18/01/2020/5e2302b79a7947ba0b62b991
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 21.01.2020 в 12:57:52   # 739378
То есть вы живите по нашим правилам для всех а мы будем жить как нам удобно и выгодно ну и где здесь демократя
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  NBE 21.01.2020 в 14:28:51   # 739391
Америке можно убивать, грабить, давать взятки, бомбить и все это на законных основаниях. Это и есть международное право и международные отношения - кто сильнее тот и прав
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  Yerla 21.01.2020 в 14:40:20   # 739395
дааааа ладно Вам .. пендосы и так взятки давали .. а терь просто это узаконить хотят ..
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