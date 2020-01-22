На руководство "Казахмыс" в Жезказгане совершено покушение – нападавший покончил с собой

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Ал 22 Января 2020 в 11:17:08
ЧП случилось сегодня около 17:50 часов в здании корпорации "Казахмыс" в Жезказгане.
В кабинете генерального директора завода произошел словесный конфликт между Амангельды Минигуловым и председателем профсоюзной организации Тогызбаем Тажбеновым.
Профсоюзный лидер выхватил нож и ударил Минигулова. Под горячую руку попал и директор по развитию Сабыржан Тембаев. Он тоже находился в кабинете.
Оба пострадавших с ножевыми ранениями доставлены в больницу.
Тажбенов покончил с собой на месте конфликта.
В полиции Жезказгана подтвердили информацию о покушении на гендиректора, пишет BaigeNews.kz.
- Там случилось преступление. Точная картина устанавливается. Следственная группа работает на месте преступления, - прокомментировали в правоохранительных органах.
Гендиректор компании помещен в реанимацию. Врачи воздерживаются от комментариев.