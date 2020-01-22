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На руководство "Казахмыс" в Жезказгане совершено покушение – нападавший покончил с собой
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Ал 22 Января 2020 в 11:17:08
Появилась информация о нападении на генерального директора завода "Казахмыс" в Жезказгане и директора по развитию предприятия. Их порезали ножом в служебном кабинете, сообщает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Вся Караганда.

ЧП случилось сегодня около 17:50 часов в здании корпорации "Казахмыс" в Жезказгане.

В кабинете генерального директора завода произошел словесный конфликт между Амангельды Минигуловым и председателем профсоюзной организации Тогызбаем Тажбеновым.

Профсоюзный лидер выхватил нож и ударил Минигулова. Под горячую руку попал и директор по развитию Сабыржан Тембаев. Он тоже находился в кабинете.

Оба пострадавших с ножевыми ранениями доставлены в больницу.

Тажбенов покончил с собой на месте конфликта.

В полиции Жезказгана подтвердили информацию о покушении на гендиректора, пишет BaigeNews.kz.

- Там случилось преступление. Точная картина устанавливается. Следственная группа работает на месте преступления, - прокомментировали в правоохранительных органах.
Гендиректор компании помещен в реанимацию. Врачи воздерживаются от комментариев.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Saturn 22.01.2020 в 13:52:26   # 739498
Убили, а потом инсцинировали нападение и самоубиство, нет?
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  андремас 22.01.2020 в 14:16:04   # 739502
Довели
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