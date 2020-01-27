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Массовая драка с поножовщиной в Нур-Султане попала на видео
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htmaker 27 Января 2020 в 12:57:24


Сотрудниками полиции по горячим следам задержана группа лиц из 5 человек, которые 23 января в 18.40 час. , находясь во дворе жилого дома и нарушая общественный порядок, затеяли ссору с компанией друзей, один из которых проживал по данному адресу.

Главная102 / 112 ВИДЕО Задержаны устроившие жестокую драку на ножах в столичном дворе Автор polisia.kz Опубликовано 25 января 2020 В сети распространилось видео драки, которая произошла в Нур-Султане, сообщает Polisia.kz. Сотрудниками полиции по горячим следам задержана группа лиц из 5 человек, которые 23 января в 18.40 час. , находясь во дворе жилого дома и нарушая общественный порядок, затеяли ссору с компанией друзей, один из которых проживал по данному адресу. Конфликт перерос в общую драку, в ходе которой один из задержанных вытащил нож и нанес проникающие ранения двум участникам другой стороны.После этого инициаторы драки скрылись с места происшествия на двух машинах. В течение нескольких часов полицейские установили личности скрывшихся и задержали их. Подозреваемый, нанесший ножевые ранения, водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции города Нур-Султан. Проводится следствие.

Подробнее на сайте Polisia.kz : https://polisia.kz/ru/ponozhovshhina-v-nur-sultane-zaderzhany-podozrevaemye/

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  гримм 27.01.2020 в 13:05:26   # 739797
Звери сука,
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  Yerla 27.01.2020 в 14:03:20   # 739800
уххх .. какой гандон .. спокойно подходит и х*ярит ножом .. а мог к примеру ударить или еще чего .. а тут тупо хладнокровно "убивает" ..

такому нужен максимальный срок .. ибо применяет нож очень осознано .. и тут нет самообороны .. ему и его друзьям не угрожает опасность ..
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  Пермяк 27.01.2020 в 16:05:19   # 739805
Да какой же тридварас!
Мало того что впятером на двоих, так ещё исподтишка пикой
На бутылку! Ибо гандон.
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  старик 27.01.2020 в 22:19:04   # 739808
Да уж, зверье: один хладнокровно пыряет ножом, а другие пинают раненых ногами. Наверное чувствуют себя настоящими воинами.
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  Mikado 27.01.2020 в 22:37:08   # 739810
Так поступают только трусливые шакалы. Это не мужчины, а стая поганых шавок. Такие один на один очкуют, только стаей и только исподтишка.
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