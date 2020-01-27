Массовая драка с поножовщиной в Нур-Султане попала на видео

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htmaker 27 Января 2020 в 12:57:24
Сотрудниками полиции по горячим следам задержана группа лиц из 5 человек, которые 23 января в 18.40 час. , находясь во дворе жилого дома и нарушая общественный порядок, затеяли ссору с компанией друзей, один из которых проживал по данному адресу.
Главная102 / 112 ВИДЕО Задержаны устроившие жестокую драку на ножах в столичном дворе Автор polisia.kz Опубликовано 25 января 2020 В сети распространилось видео драки, которая произошла в Нур-Султане, сообщает Polisia.kz. Сотрудниками полиции по горячим следам задержана группа лиц из 5 человек, которые 23 января в 18.40 час. , находясь во дворе жилого дома и нарушая общественный порядок, затеяли ссору с компанией друзей, один из которых проживал по данному адресу. Конфликт перерос в общую драку, в ходе которой один из задержанных вытащил нож и нанес проникающие ранения двум участникам другой стороны.После этого инициаторы драки скрылись с места происшествия на двух машинах. В течение нескольких часов полицейские установили личности скрывшихся и задержали их. Подозреваемый, нанесший ножевые ранения, водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции города Нур-Султан. Проводится следствие.
Подробнее на сайте Polisia.kz : https://polisia.kz/ru/ponozhovshhina-v-nur-sultane-zaderzhany-podozrevaemye/
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Комментарии, по рейтингу, по дате
такому нужен максимальный срок .. ибо применяет нож очень осознано .. и тут нет самообороны .. ему и его друзьям не угрожает опасность ..
Мало того что впятером на двоих, так ещё исподтишка пикой
На бутылку! Ибо гандон.