Врача задержали за рассылку о "70 больных коронавирусом

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danilov 31 Января 2020 в 08:55:55
Как сообщается, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 274 УК РК.
"В первые часы проведения проверочных мероприятий личность мужчины на видео была установлена. Им оказался гражданин А. 1980 года рождения, который работает врачом-гинекологом в Центральной больнице Енбекшиказахского района Алматинской области. Сейчас фигурант задержан. Он признал факт распространения им заведомо ложной информации, утверждает, что искренне раскаивается в содеянном. Сейчас районным Управлением полиции проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение", - констатировал начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев.
Вместе с тем в полиции напомнили об уголовной ответственности за распространение ложных сведений.
"В большинстве случаев некоторые граждане ссылаются на то, что не знали о запрете тиражирования недостоверных сведений. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Эту аксиому должен знать каждый. В этой связи призываем общественность руководствоваться исключительно официальными сообщениями от государственных органов и не принимать участия в тиражировании информации от сомнительных источников, чтобы не сеять необоснованную панику и ажиотаж", - резюмировал Серик Кудебаев.
Согласно части 2 статьи 274 УК РК распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей наказывается штрафом в размере до 3 тысяч МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, напомнили в полиции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Эх лепило ты лепило , голову помой , сидишь "чухаешься" как пес блохастый .
Хотя прожил более 90 лет и занимался особо опасными инфекциями.
Итак, придя вечером домой, после контактов с людьми, на работе, в магазине, общественном транспорте, вымойте руки с мылом.Высморкайтесь и намыленными пальцами тщательно протрите ноздри. Разумеется, изнутри.
- Какое мыло брать?
- Любое. Чем проще, тем лучше.
У метода есть серьезное научное обоснование. Капельки мокроты, содержащие вирус, имеют размер от 50 до 100 микрон, поэтому они застревают в носовых ходах. И пока вирус не вызвал инфекцию его нужно просто "вымыть" из носовых ходов. Кстати, мыла он боится"
Такой же совет давал главный терапевт Москвы Леонид Лазебник. "Я советую всем ежедневно утром и вечером промывать носовые пазухи мыльной водой. Возвратившись после работы домой и помыв руки, нанесите мыльную пену на мизинцы и промойте пазухи , процедура абсолютно безвредна и при регулярном проведении почти на 100% гарантирует, что человек не заболеет простудой и ОРЗ ! Будьте здоровы, дорогие друзья, берегите себя и близких.