Самые угоняемые авто в Казахстане

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danilov 31 Января 2020 в 09:08:23
В 2019 году наиболее часто совершались угоны автомашин марок ВАЗ, Mazda, Audi, Mercedes и Volkswagen. Чаще всего названные машины воровали в Алматы, Нур-Султане, Алматинской, Костанайской, Карагандинской и Акмолинской областях.
В МВД ранее сообщали, что автомобили марки ВАЗ чаще всего подвергаются угону из-за слабых технических параметров. В ведомстве пояснили, что подавляющее большинство хищений совершается в городах, где существуют факторы, облегчающие совершение преступлений. К ним можно отнести большое количество транспорта, не имеющего должной защищенности, широкий выбор потенциальных жертв и тому подобное.
В Генеральной прокуратуре на запрос Тengrinews.kz редакции о количестве угонов по стране сообщили, что в Казахстане угонять авто стали меньше, хотя и ненамного.
"Наблюдается снижение регистрации уголовных правонарушений по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения на 2,1 процента. В 2018 году было зарегистрировано 2488 фактов, а в прошлом году - 2435. Сведениями об угоняемых марках и моделях автомобилей и их дальнейшей судьбе не располагаем", - ответили в Комитете правовой статистики и специальным учетам Генпрокуратуры.
Ранее алматинцы сообщили о многочисленных угонах Toyota Camry в городе. По их словам, за несколько месяцев в мегаполисе было угнано более 10 авто этой марки. Хозяева угнанных машин обратились в социальных сетях с предупреждением к другим автовладельцам.
В МВД рассказали, как не стать жертвой автоугонщиков
По данным Департамента полиции Алматы, за прошлый год было зафиксировано 17 угонов Toyota Camry. Из них возвращено владельцам 11 машин. А в Алматинской области в 2019 году было зарегистрировано 14 фактов, владельцам возвращено восемь автомобилей.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazvanyi-samyie-ugonyaemyie-avto-v-kazahstane-389190/
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