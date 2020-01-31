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Закона.Нет
Жителей Казахстана отправили в тюрьму за пропаганду терроризма в бане
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философ 31 Января 2020 в 17:00:46
Трое жителей казахстанского города Актобе получили по 7 лет лишения свободы за пропаганду террористических идей.

Суд установил, что приверженцы экстремистской идеологии Багдат Бисембаев, Альжан Даулетов и Ерсаин Кулынтай 16 марта минувшего года вели пропаганду экстремизма, что примечательно, в частной бане.

Экстремисты говорили об обязательном участии в «вооруженном джихаде» и агитировали единоверцев уехать за пределы Казахстана для участия в деятельности террористических организаций. Кроме того, у злоумышленников нашли наркотики: коноплю и марихуану.

Террористы свою вину полностью признали и заявили, что согласны с приговором.

https://islam-today.ru/novosti/2020/01/31/zitelej-kazahstana-otpravili-v-turmu-za-propagandu-terrorizma-v-bane/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 31.01.2020 в 17:42:37   # 740034
Парилка прослушивается КНБ?
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  Hairless 31.01.2020 в 19:27:04   # 740051
Никакого терроризма в бане!!! Только деффки!!!
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  htmaker 31.01.2020 в 19:35:54   # 740054
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  старик 31.01.2020 в 19:39:23   # 740056
Что то быстро террористы признались.
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  Mikado 31.01.2020 в 19:45:29   # 740058
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