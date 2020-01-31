Жителей Казахстана отправили в тюрьму за пропаганду терроризма в бане

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философ 31 Января 2020 в 17:00:46
Суд установил, что приверженцы экстремистской идеологии Багдат Бисембаев, Альжан Даулетов и Ерсаин Кулынтай 16 марта минувшего года вели пропаганду экстремизма, что примечательно, в частной бане.
Экстремисты говорили об обязательном участии в «вооруженном джихаде» и агитировали единоверцев уехать за пределы Казахстана для участия в деятельности террористических организаций. Кроме того, у злоумышленников нашли наркотики: коноплю и марихуану.
Террористы свою вину полностью признали и заявили, что согласны с приговором.
https://islam-today.ru/novosti/2020/01/31/zitelej-kazahstana-otpravili-v-turmu-za-propagandu-terrorizma-v-bane/
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Цитата: Софруджу от 31.01.2020 11:42:37
Парилка прослушивается КНБ?
Парилка прослушивается КНБ?
Агентуру никто не отменял)
Цитата: Софруджу от 31.01.2020 11:42:37
Парилка прослушивается КНБ?
Парилка прослушивается КНБ?
Не исключено, что и просматривается. ))