На российско-казахстанской границе задержано 15,6 тонн насвая

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 31 Января 2020 в 17:02:15
По данным источника, на пограничном пункте «Курмангазы», расположенном между Астраханской областью России и Атырауской областью в Казахстане, задержан автомобиль «КамАз» с 380 мешками насвая общим весом 15 580 килограмм.
Водитель и груз некурительной табачной смеси переданы в Курмангазинский райотдел полиции Казахстана.
На пограничном пункте «Курмангазы» при досмотре «КамАЗа» с российскими номерами была обнаружена крупная партия насвая. «Всего обнаружено 380 мешков общим весом 15 тонн 580 кг», - сообщили в войсковой части №2016.
После составления протоколов 31-летний житель Дагестана вместе с грузом доставлен в Курмангазинский районный отдел полиции. Напомним, насвай (некурительное табачное изделие) запрещён в Казахстане с 2015 года.
https://rossaprimavera.ru/news/c2b83583
https://azh.kz/ru/news/view/64918
Комментарии, по рейтингу, по дате
strannikpv 31.01.2020 в 17:06:50 # 740032
ИНКВИЗИТОР 31.01.2020 в 17:20:15 # 740033
Цитата: strannikpv от 31.01.2020 11:06:50
Это же всего лишь табак
Это же всего лишь табак
Акциз же неплатят (невозможно установить производство) вот и вне законо
Цитата: strannikpv от 31.01.2020 11:06:50смешанный с гашеной известью, верблюжим кизяком, куриным пометом, маслом, золой растений, сухофруктами, приправами
Это же всего лишь табак
Это же всего лишь табак
Хоть он и запрещен давно, но берут же где-то. Видимо, места знают прикормленные.
Цитата: Mikado от 31.01.2020 13:25:03
Не указано в какую сторону двигался груз. Если к нам, то российские значит пропустили, а на наших спалился. Нашим погранцам по любому респект тогда. Эту гадость искоренять надо. Бесят конкретно эти блевуны насвайные в стране и в культурной столице этого года в частности. Надеюсь, что они в своих соплях когда-нибудь потонут.
Хоть он и запрещен давно, но берут же где-то. Видимо, места знают прикормленные.
Не указано в какую сторону двигался груз. Если к нам, то российские значит пропустили, а на наших спалился. Нашим погранцам по любому респект тогда. Эту гадость искоренять надо. Бесят конкретно эти блевуны насвайные в стране и в культурной столице этого года в частности. Надеюсь, что они в своих соплях когда-нибудь потонут.
Хоть он и запрещен давно, но берут же где-то. Видимо, места знают прикормленные.
Недалеко от поселка Абай, пряяяям метров 100 от трассы производство. По правую сторону как в Жетысай ехать. Рядом с вышкой. Воняет за версту. И называется АбайНос.
Все.Слил.
Цитата: Dredis от 31.01.2020 15:31:50
За хорошие бабосы,это в России могли продать
За хорошие бабосы,это в России могли продать
В России куриные какашки кончились?