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Закона.Нет
На российско-казахстанской границе задержано 15,6 тонн насвая
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философ 31 Января 2020 в 17:02:15
Попытку перевезти через российско-казахстанскую границу 15,6 тонн насвая (некурительная жевательная смесь) пресекли казахстанские пограничники. Об этом 28 января, ссылаясь на данные пресс-службы пограничной войсковой части № 2016, сообщает МИА «Казинформ».

По данным источника, на пограничном пункте «Курмангазы», расположенном между Астраханской областью России и Атырауской областью в Казахстане, задержан автомобиль «КамАз» с 380 мешками насвая общим весом 15 580 килограмм.

Водитель и груз некурительной табачной смеси переданы в Курмангазинский райотдел полиции Казахстана.

На пограничном пункте «Курмангазы» при досмотре «КамАЗа» с российскими номерами была обнаружена крупная партия насвая. «Всего обнаружено 380 мешков общим весом 15 тонн 580 кг», - сообщили в войсковой части №2016.

После составления протоколов 31-летний житель Дагестана вместе с грузом доставлен в Курмангазинский районный отдел полиции. Напомним, насвай (некурительное табачное изделие) запрещён в Казахстане с 2015 года.

https://rossaprimavera.ru/news/c2b83583

https://azh.kz/ru/news/view/64918
Комментарии, по рейтингу, по дате
  strannikpv 31.01.2020 в 17:06:50   # 740032
Это же всего лишь табак
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  ИНКВИЗИТОР 31.01.2020 в 17:20:15   # 740033
Цитата: strannikpv от 31.01.2020 11:06:50
Это же всего лишь табак

Акциз же неплатят (невозможно установить производство) вот и вне законо
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  DuMoH 31.01.2020 в 17:54:42   # 740036
15 тонн говна
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  Aлекс 31.01.2020 в 17:56:03   # 740037
Цитата: strannikpv от 31.01.2020 11:06:50
Это же всего лишь табак
смешанный с гашеной известью, верблюжим кизяком, куриным пометом, маслом, золой растений, сухофруктами, приправами
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  Dior 31.01.2020 в 19:12:14   # 740046
АбайНос
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  Mikado 31.01.2020 в 19:25:03   # 740049
Не указано в какую сторону двигался груз. Если к нам, то российские значит пропустили, а на наших спалился. Нашим погранцам по любому респект тогда. Эту гадость искоренять надо. Бесят конкретно эти блевуны насвайные в стране и в культурной столице этого года в частности. Надеюсь, что они в своих соплях когда-нибудь потонут.
Хоть он и запрещен давно, но берут же где-то. Видимо, места знают прикормленные.
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  Dior 31.01.2020 в 21:18:40   # 740064
Цитата: Mikado от 31.01.2020 13:25:03
Не указано в какую сторону двигался груз. Если к нам, то российские значит пропустили, а на наших спалился. Нашим погранцам по любому респект тогда. Эту гадость искоренять надо. Бесят конкретно эти блевуны насвайные в стране и в культурной столице этого года в частности. Надеюсь, что они в своих соплях когда-нибудь потонут.
Хоть он и запрещен давно, но берут же где-то. Видимо, места знают прикормленные.

Недалеко от поселка Абай, пряяяям метров 100 от трассы производство. По правую сторону как в Жетысай ехать. Рядом с вышкой. Воняет за версту. И называется АбайНос.
Все.Слил.
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  Dredis 31.01.2020 в 21:31:50   # 740066
За хорошие бабосы,это в России могли продать
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  Skype 31.01.2020 в 22:19:12   # 740070
Цитата: Dredis от 31.01.2020 15:31:50
За хорошие бабосы,это в России могли продать


В России куриные какашки кончились?
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