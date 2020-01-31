На российско-казахстанской границе задержано 15,6 тонн насвая

Не указано в какую сторону двигался груз. Если к нам, то российские значит пропустили, а на наших спалился. Нашим погранцам по любому респект тогда. Эту гадость искоренять надо. Бесят конкретно эти блевуны насвайные в стране и в культурной столице этого года в частности. Надеюсь, что они в своих соплях когда-нибудь потонут.Хоть он и запрещен давно, но берут же где-то. Видимо, места знают прикормленные.