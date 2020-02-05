 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Автолюбителя обязали выплатить ущерб, причиненный угонщиком
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Февраля 2020 в 17:19:22
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 05.02.2020 в 18:43:33   # 740411

Судью на мыло .
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 05.02.2020 в 18:47:32   # 740412
поощрить | покарать
  звукач 05.02.2020 в 19:10:44   # 740427
Я в глубоком.... ах....е Судья хотя бы логически мыслить умеет?....
поощрить (1) | покарать
  старик 05.02.2020 в 19:19:18   # 740429
Бля-я-яя-я!!! Судью на мыло шкуру на барабан! Гнать из судей в три шеи! Ведь и суд второй инстанции тоже гнет линию первого, они хоть начальную школу закончили?
поощрить | покарать
  Zoggyla 05.02.2020 в 19:19:52   # 740430
Цитата: звукач от 05.02.2020 13:10:44
Я в глубоком.... ах....е Судья хотя бы логически мыслить умеет?....
Если бы умел,то директором (хозяином) сто заинтересовался бы.
поощрить | покарать
  строитель 05.02.2020 в 19:52:16   # 740444
Взыскать ущерб с хозяина СТО (если машина была передана по акту официально).
Либо с папаши 7. Пусть на органы разберёт одного. Хватит и с долгами насчитаться и останется ещё немного
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь