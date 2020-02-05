Автолюбителя обязали выплатить ущерб, причиненный угонщиком

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danilov 05 Февраля 2020 в 17:19:22
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Судью на мыло .
Цитата: KAN13 от 05.02.2020 12:43:33Шайбой!
Судью на мыло .
Судью на мыло .
Цитата: звукач от 05.02.2020 13:10:44Если бы умел,то директором (хозяином) сто заинтересовался бы.
Я в глубоком.... ах....е Судья хотя бы логически мыслить умеет?....
Я в глубоком.... ах....е Судья хотя бы логически мыслить умеет?....
Либо с папаши 7. Пусть на органы разберёт одного. Хватит и с долгами насчитаться и останется ещё немного