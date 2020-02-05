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На Bek Air подают в суд
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danilov 05 Февраля 2020 в 17:22:26
Перевозчик до сих пор не вернул клиентам деньги за билеты.
Комментарии,
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старик
05.02.2020 в 19:22:20
# 740431
Да это понятно, откуда у них деньги. Через суд продать материальную базу и расчитаться.
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