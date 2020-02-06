Арест генерала Копбаева прокомментировали в Минобороны

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старик 06 Февраля 2020 в 09:01:00
«Мы подтверждаем информацию о том, что в ходе совместных мероприятий с антикоррупционной службой в рамках меморандума по противодействию коррупции проводится досудебное расследование в отношении задержанного бывшего начальника департамента кадров МО Копбаева», — сообщил Шынтлеуов.
Он добавил, что в настоящее время в отношении генерал-майора применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
«Тут же хотел добавить, что в СМИ опубликована информация о том, что генерал-майор Копбаев возглавляет департамент кадров и военного образования министерства. Данная информация является некорректной, так как согласно перечню должностей и воинских званий его должность называется начальник департамента кадров министерства обороны, а военным образованием у нас занимается другое подразделение», — уточнили в Минобороны.
4 февраля в Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что совместно с Министерством обороны по подозрению в совершении коррупционных преступлений изобличен начальник департамента кадров МО, генерал-майор Кайрат Копбаев.
По версии следствия высокопоставленный чиновник, по функционалу и долгу службы обязанный проводить подбор и расстановку профессионально подготовленных военных кадров, предупредительно-профилактическую работу, обеспечивать чистоту в собственных рядах и устранять коррупционные риски в действиях личного состава, подозревается в получении на системной основе взяток в значительных размерах от подчиненных за общее покровительство и продвижение по службе.
https://total.kz/ru/news/obshchestvo_sobitiya/korruptsionnoe_delo_generala_prokommentirovali_v_minoboroni_date_2020_02_05_17_07_57
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