Дорогие кроссоверы задержаны на юге Казахстана

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danilov 06 Февраля 2020 в 15:00:59
11 авто были задержаны 23 января на таможенном посту "Атамекен" в Туркестанской области. Машины следовали из Грузии в Узбекистан транзитом через Казахстан.
"При этом через несколько дней после вывоза зафиксирован обратный ввоз данных автомобилей уже с государственными регистрационными номерами Республики Казахстан. После проведения проверки установлено, что автомобили таможенную очистку на территории Казахстана не проходили, соответственно, имеются факты уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов. По данному факту материалы переданы в правоохранительные органы", - говорится в официальном сообщении ведомства.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/dorogie-krossoveryi-zaderjanyi-na-yuge-kazahstana-390728/
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