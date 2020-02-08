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Закона.Нет
Конфликт Масанчи - Сортобе
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danilov 08 Февраля 2020 в 09:19:38
https://kaztag.kz/ru/news/v-masanchi-nachalas-strelba-situatsiya-ukhudshaetsya-predsedatel-assotsiatsii-dungan-rk

https://kaztag.kz/ru/news/v-masanchi-spetsnaz-vsekh-uspokoil-no-podzhogi-nachalis-v-bular-batyre-est-zhertvy-daurov-video







7 февраля т.г. примерно в 14.10 часов сотрудниками полиции при патрулировании с. Сортобе Кордайского района по причине несоответствия стандарту номера была остановлена автомашина марки "Хонда Одиссей".

При проверке документов также выяснились другие административные правонарушения.

Требования сотрудников полиции проследовать в участковый пункт полиции для установления личности водитель проигнорировал и попытался скрыться на автомобиле.

Скрываясь от полиции, нарушитель заехал во двор своего дома. Прибывшим следом полицейским родственники правонарушителя оказали физическое сопротивление и нанесли сотрудникам органов внутренних дел телесные повреждения. В результате неправомерных действий и агрессивного поведения камнями была повреждена служебная автомашина.

Факт применения насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследование по ст. 380 УК РК. Двое участников нападения на полицейских задержаны и водворены в ИВС.

Пресс-служба Департамента полиции Жамбылской области



Сёла Масанчи и Сортобе расположены рядом с границей Кыргызстана. Численность населения села Масанчи, по данным переписи 2009 года, составляла более 13 тысяч с половиной человек. В Сортобе, согласно сведениям той же переписи, проживало более 14 тысяч человек. Значительную часть населения этих сёл составляют этнические дунгане.



Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 08.02.2020 в 11:28:45   # 740648
Вот почему в Жанозене стреляли, потому что бегают вот такие обезьяны и крушат все на своем пути. Вы представляете что будет если каждый сможет ударить полицейского? Короче я за жесткое пресечение беспорядков. Дома горят . Люди годами работали а может всю жизнь, а тут какая-то малолетка в голове моча поджигает. Короче строго наказывать
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  Дэн 08.02.2020 в 11:43:21   # 740650
Стадный образ жизни масанчи
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  Пришелец 08.02.2020 в 12:26:46   # 740655
дунганская лапша
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  Джимбо 08.02.2020 в 12:27:46   # 740656
Разрешить полицейским в этой ситуации открывать огонь на поражение. Такие выходки нужно жестоко подавлять.
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  Yerla 08.02.2020 в 13:35:33   # 740658
сколько убитых ?
раненых ?

чот нет инфы нигде по жертвам
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  KAN13 08.02.2020 в 13:48:51   # 740659
8 - убитых .
40 - раненых (пострадавших)
сожжено :
30 - домов
15 - обьектов торговли
23 - авто .

источник: Informburo.kz
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  arhar 08.02.2020 в 14:48:26   # 740662
Quote:
Вот почему в Жанозене стреляли

жанаозен не примешивай
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  Versus 08.02.2020 в 14:57:54   # 740664

Цитата: arhar от 08.02.2020 08:48:26
Quote:
Вот почему в Жанозене стреляли

жанаозен не примешивай
ТЕ. Закон есть закон
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  строитель 08.02.2020 в 15:45:20   # 740665
Не удивлюсь если окажется что главным детонатором стали действия ЖОЛПОЛ
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  андремас 08.02.2020 в 15:54:54   # 740666
Цитата: KAN13 от 08.02.2020 07:48:51
8 - убитых .
40 - раненых (пострадавших)
сожжено :
30 - домов
15 - обьектов торговли
23 - авто .

источник: Informburo.kz


Афигеть, оказывается замес серьезный
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  htmaker 08.02.2020 в 15:57:08   # 740667
У нацизма нет будущего, предки воевали против нацизма, а молодёжь проповедует нацизм.
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  андремас 08.02.2020 в 16:00:51   # 740668
Цитата: строитель от 08.02.2020 09:45:20
Не удивлюсь если окажется что главным детонатором стали действия ЖОЛПОЛ


Детонатором..
А ВВ? Это не один день копилось, поборы, хамство, да хоть и законные штрафы, ведь напрягают, каждый день, отсюда и накопилось.
Это всего лишь микро взрыв.
Задержат и посадят, оно правильно, только "любви народной к властям и отдельным её представителям, не добавит.
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  КЕДЫ 08.02.2020 в 17:26:24   # 740672
Цитата: htmaker от 08.02.2020 09:57:08
У нацизма нет будущего, предки воевали против нацизма, а молодёжь проповедует нацизм.


это Азия. да плохо когда страдают люди, но в Азии по другому немного все работает.
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  Pole13 08.02.2020 в 17:55:49   # 740673
Легко быть смелым, если разрешили.
Это я про тех молодчиков.

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  Рамзес 08.02.2020 в 18:34:09   # 740674
Ну Помпео не зря приехал - печенек подкинул.
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