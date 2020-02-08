Конфликт Масанчи - Сортобе

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danilov 08 Февраля 2020 в 09:19:38
https://kaztag.kz/ru/news/v-masanchi-spetsnaz-vsekh-uspokoil-no-podzhogi-nachalis-v-bular-batyre-est-zhertvy-daurov-video
7 февраля т.г. примерно в 14.10 часов сотрудниками полиции при патрулировании с. Сортобе Кордайского района по причине несоответствия стандарту номера была остановлена автомашина марки "Хонда Одиссей".
При проверке документов также выяснились другие административные правонарушения.
Требования сотрудников полиции проследовать в участковый пункт полиции для установления личности водитель проигнорировал и попытался скрыться на автомобиле.
Скрываясь от полиции, нарушитель заехал во двор своего дома. Прибывшим следом полицейским родственники правонарушителя оказали физическое сопротивление и нанесли сотрудникам органов внутренних дел телесные повреждения. В результате неправомерных действий и агрессивного поведения камнями была повреждена служебная автомашина.
Факт применения насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследование по ст. 380 УК РК. Двое участников нападения на полицейских задержаны и водворены в ИВС.
Пресс-служба Департамента полиции Жамбылской области
Сёла Масанчи и Сортобе расположены рядом с границей Кыргызстана. Численность населения села Масанчи, по данным переписи 2009 года, составляла более 13 тысяч с половиной человек. В Сортобе, согласно сведениям той же переписи, проживало более 14 тысяч человек. Значительную часть населения этих сёл составляют этнические дунгане.
Комментарии, по рейтингу, по дате
раненых ?
чот нет инфы нигде по жертвам
40 - раненых (пострадавших)
сожжено :
30 - домов
15 - обьектов торговли
23 - авто .
источник: Informburo.kz
Вот почему в Жанозене стреляли
жанаозен не примешивай
Цитата: arhar от 08.02.2020 08:48:26ТЕ. Закон есть закон
Quote:
жанаозен не примешивай
Quote:
Вот почему в Жанозене стреляли
жанаозен не примешивай
Цитата: KAN13 от 08.02.2020 07:48:51
8 - убитых .
40 - раненых (пострадавших)
сожжено :
30 - домов
15 - обьектов торговли
23 - авто .
источник: Informburo.kz
8 - убитых .
40 - раненых (пострадавших)
сожжено :
30 - домов
15 - обьектов торговли
23 - авто .
источник: Informburo.kz
Афигеть, оказывается замес серьезный
Цитата: строитель от 08.02.2020 09:45:20
Не удивлюсь если окажется что главным детонатором стали действия ЖОЛПОЛ
Не удивлюсь если окажется что главным детонатором стали действия ЖОЛПОЛ
Детонатором..
А ВВ? Это не один день копилось, поборы, хамство, да хоть и законные штрафы, ведь напрягают, каждый день, отсюда и накопилось.
Это всего лишь микро взрыв.
Задержат и посадят, оно правильно, только "любви народной к властям и отдельным её представителям, не добавит.
Цитата: htmaker от 08.02.2020 09:57:08
У нацизма нет будущего, предки воевали против нацизма, а молодёжь проповедует нацизм.
У нацизма нет будущего, предки воевали против нацизма, а молодёжь проповедует нацизм.
это Азия. да плохо когда страдают люди, но в Азии по другому немного все работает.
Это я про тех молодчиков.