Суд над автохамами

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danilov 10 Февраля 2020 в 11:06:12
Обвиняемому грозит 7 лет лишения свободы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Если судью не купят , было бы неплохо .
Криминальный авторитет...
Цитата: bIP6bIC от 10.02.2020 07:19:29
Нормально. Этот присядет-а другой сто раз подумает, прежде чем беспределить. А вот истцы-неправильные какие то, если идти так до конца и без компромиссов, послать нахрен и с извинениями и с деньгами. А то и деньги взяла и мало ей и заяву не отменила.
Нормально. Этот присядет-а другой сто раз подумает, прежде чем беспределить. А вот истцы-неправильные какие то, если идти так до конца и без компромиссов, послать нахрен и с извинениями и с деньгами. А то и деньги взяла и мало ей и заяву не отменила.
А в чем неправильность истца? Пострадала сама и ее семья, машину нужно восстанавливать... Она не просила их на себя нападать и куролесить... виновным за добровольную попытку материальной помощи тоже зачлось наверняка в суде... А изначально виновники себя вели совсем иначе, даже мать утверждала, что ей плохо было и сын к ней торопился с лекарствами, там те еще ушляки. все правильно она сделала. Хрен дождешься от них чистосердечного раскаяния и помощи...
Цитата: Васяй от 10.02.2020 08:32:42
Детей жалко только.Пойдут теперь цыганить по базарам.Из-за папы долбоящера.
Детей жалко только.Пойдут теперь цыганить по базарам.Из-за папы долбоящера.
Ну да, если бы не нелепое поведение папы, дети бы стали видными цыганскими учеными
Цитата: GoodZone от 10.02.2020 07:56:40
А в чем неправильность истца? Пострадала сама и ее семья, машину нужно восстанавливать... Она не просила их на себя нападать и куролесить... виновным за добровольную попытку материальной помощи тоже зачлось наверняка в суде... А изначально виновники себя вели совсем иначе, даже мать утверждала, что ей плохо было и сын к ней торопился с лекарствами, там те еще ушляки. все правильно она сделала. Хрен дождешься от них чистосердечного раскаяния и помощи...
Цитата: bIP6bIC от 10.02.2020 07:19:29
Нормально. Этот присядет-а другой сто раз подумает, прежде чем беспределить. А вот истцы-неправильные какие то, если идти так до конца и без компромиссов, послать нахрен и с извинениями и с деньгами. А то и деньги взяла и мало ей и заяву не отменила.
Нормально. Этот присядет-а другой сто раз подумает, прежде чем беспределить. А вот истцы-неправильные какие то, если идти так до конца и без компромиссов, послать нахрен и с извинениями и с деньгами. А то и деньги взяла и мало ей и заяву не отменила.
А в чем неправильность истца? Пострадала сама и ее семья, машину нужно восстанавливать... Она не просила их на себя нападать и куролесить... виновным за добровольную попытку материальной помощи тоже зачлось наверняка в суде... А изначально виновники себя вели совсем иначе, даже мать утверждала, что ей плохо было и сын к ней торопился с лекарствами, там те еще ушляки. все правильно она сделала. Хрен дождешься от них чистосердечного раскаяния и помощи...
Во через суд с них деньги бы и забирала. И на восстановление машины и за моральный ущерб. А не так втихаря, возможно пообещав прекращение дела за эти деньги.
Цитата: bolatbol от 10.02.2020 08:40:52
Ну да, если бы не нелепое поведение папы, дети бы стали видными цыганскими учеными
Цитата: Васяй от 10.02.2020 08:32:42
Детей жалко только.Пойдут теперь цыганить по базарам.Из-за папы долбоящера.
Детей жалко только.Пойдут теперь цыганить по базарам.Из-за папы долбоящера.
Ну да, если бы не нелепое поведение папы, дети бы стали видными цыганскими учеными
Мдаааа, с такой бабушкой далеко пойдут...
Ну так она и добивается через суд. А вы сами бы как поступили? У меня есть опыт истребования ущерба через суд. Как говорится гладко было на бумаге, а на деле нах ты никому не нужен - тебе должны и это твое личное дело - ты даже на компентацию за просрочку исполнения решения суда не можешь подать пока тебе основной долг не покроют, а уже когда покроют миллион раз подумаешь, а нужно ли тебе судиться и по суду получать... столько времени, сил, средств, нервов потратишь - начинаешь задумываться о суде Линча и справедливости... при этом виновный со всех сторон прикрыт детьми, старыми родителями, тяжелым материальным положением или его просто не могут найти типа...