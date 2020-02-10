 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Суд над автохамами
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Февраля 2020 в 11:06:12
В Сормовском суде завершается процесс над автохамами, которые напали на автомобиль, не уступивший им дорогу. Они хотели объехать пробку по встречной полосе, а водитель, двигавшийся по своей полосе, дорогу им не уступил. Тогда они стали преследовать автомобиль, заблокировали его и битами и арматурой стали бить по автомобилю. В машине находились водитель, его жена и маленький ребенок.

Обвиняемому грозит 7 лет лишения свободы.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 10.02.2020 в 11:35:52   # 740786
Цыгане ,как за жопу взяли так в слезы...
поощрить (6) | покарать
  KAN13 10.02.2020 в 11:36:35   # 740787

Если судью не купят , было бы неплохо .
поощрить | покарать
  jumanjiqz 10.02.2020 в 11:42:59   # 740789
Quote:
Криминальный авторитет...

поощрить (2) | покарать
  Даун 10.02.2020 в 12:33:33   # 740794
Дикабрасы
поощрить (1) | покарать
  bIP6bIC 10.02.2020 в 13:19:29   # 740799
Нормально. Этот присядет-а другой сто раз подумает, прежде чем беспределить. А вот истцы-неправильные какие то, если идти так до конца и без компромиссов, послать нахрен и с извинениями и с деньгами. А то и деньги взяла и мало ей и заяву не отменила.
поощрить | покарать
  GoodZone 10.02.2020 в 13:56:40   # 740802
Цитата: bIP6bIC от 10.02.2020 07:19:29
Нормально. Этот присядет-а другой сто раз подумает, прежде чем беспределить. А вот истцы-неправильные какие то, если идти так до конца и без компромиссов, послать нахрен и с извинениями и с деньгами. А то и деньги взяла и мало ей и заяву не отменила.


А в чем неправильность истца? Пострадала сама и ее семья, машину нужно восстанавливать... Она не просила их на себя нападать и куролесить... виновным за добровольную попытку материальной помощи тоже зачлось наверняка в суде... А изначально виновники себя вели совсем иначе, даже мать утверждала, что ей плохо было и сын к ней торопился с лекарствами, там те еще ушляки. все правильно она сделала. Хрен дождешься от них чистосердечного раскаяния и помощи...
поощрить (4) | покарать
  Васяй 10.02.2020 в 14:32:42   # 740810
Детей жалко только.Пойдут теперь цыганить по базарам.Из-за папы долбоящера.
поощрить | покарать
  bolatbol 10.02.2020 в 14:40:52   # 740812
Цитата: Васяй от 10.02.2020 08:32:42
Детей жалко только.Пойдут теперь цыганить по базарам.Из-за папы долбоящера.

Ну да, если бы не нелепое поведение папы, дети бы стали видными цыганскими учеными
поощрить (7) | покарать
  KAN13 10.02.2020 в 14:54:29   # 740816
поощрить (1) | покарать
  Джимбо 10.02.2020 в 14:59:16   # 740817
Однозначно нужно создать прецедент, что бы другие 100 раз подумали. Хотя асоциальные элементы про закон, порядочность, вежливость не думают. Их нужно учить. Хотя бы такими методами.
поощрить | покарать
  bIP6bIC 10.02.2020 в 16:21:09   # 740825
Цитата: GoodZone от 10.02.2020 07:56:40
Цитата: bIP6bIC от 10.02.2020 07:19:29
Нормально. Этот присядет-а другой сто раз подумает, прежде чем беспределить. А вот истцы-неправильные какие то, если идти так до конца и без компромиссов, послать нахрен и с извинениями и с деньгами. А то и деньги взяла и мало ей и заяву не отменила.


А в чем неправильность истца? Пострадала сама и ее семья, машину нужно восстанавливать... Она не просила их на себя нападать и куролесить... виновным за добровольную попытку материальной помощи тоже зачлось наверняка в суде... А изначально виновники себя вели совсем иначе, даже мать утверждала, что ей плохо было и сын к ней торопился с лекарствами, там те еще ушляки. все правильно она сделала. Хрен дождешься от них чистосердечного раскаяния и помощи...

Во через суд с них деньги бы и забирала. И на восстановление машины и за моральный ущерб. А не так втихаря, возможно пообещав прекращение дела за эти деньги.
поощрить | покарать
  Kukaracha 10.02.2020 в 16:44:51   # 740828
Цитата: bolatbol от 10.02.2020 08:40:52
Цитата: Васяй от 10.02.2020 08:32:42
Детей жалко только.Пойдут теперь цыганить по базарам.Из-за папы долбоящера.

Ну да, если бы не нелепое поведение папы, дети бы стали видными цыганскими учеными


Мдаааа, с такой бабушкой далеко пойдут...
поощрить | покарать
  GoodZone 10.02.2020 в 17:06:29   # 740831
bIP6bIC 10.02.2020 в 16:21:09 # 740825
Ну так она и добивается через суд. А вы сами бы как поступили? У меня есть опыт истребования ущерба через суд. Как говорится гладко было на бумаге, а на деле нах ты никому не нужен - тебе должны и это твое личное дело - ты даже на компентацию за просрочку исполнения решения суда не можешь подать пока тебе основной долг не покроют, а уже когда покроют миллион раз подумаешь, а нужно ли тебе судиться и по суду получать... столько времени, сил, средств, нервов потратишь - начинаешь задумываться о суде Линча и справедливости... при этом виновный со всех сторон прикрыт детьми, старыми родителями, тяжелым материальным положением или его просто не могут найти типа...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь