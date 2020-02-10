Суд над автохамами

Цитата: bIP6bIC от

Нормально. Этот присядет-а другой сто раз подумает, прежде чем беспределить. А вот истцы-неправильные какие то, если идти так до конца и без компромиссов, послать нахрен и с извинениями и с деньгами. А то и деньги взяла и мало ей и заяву не отменила. Нормально. Этот присядет-а другой сто раз подумает, прежде чем беспределить. А вот истцы-неправильные какие то, если идти так до конца и без компромиссов, послать нахрен и с извинениями и с деньгами. А то и деньги взяла и мало ей и заяву не отменила.

А в чем неправильность истца? Пострадала сама и ее семья, машину нужно восстанавливать... Она не просила их на себя нападать и куролесить... виновным за добровольную попытку материальной помощи тоже зачлось наверняка в суде... А изначально виновники себя вели совсем иначе, даже мать утверждала, что ей плохо было и сын к ней торопился с лекарствами, там те еще ушляки. все правильно она сделала. Хрен дождешься от них чистосердечного раскаяния и помощи...