Темная сторона Кордая: откровения местных жителей после массовых беспорядков



Надо смотреть в корень этой проблемы. Обязанность властей – призывать население к согласию, но те, кто это сделал, кричали, что у них хватит денег и связей. Вот где таится зло", - громко выкрикнул мужчина прежде, чем у него отобрали микрофон.

