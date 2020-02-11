Департаментом КНБ РК. О ликвидации подпольной нарколаборатории по производству синтетических наркотиков

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 11 Февраля 2020 в 01:33:22
Так, 04 февраля 2020 года в процессе реализации оперативно-розыскных мероприятий в момент закладки партии синтетических наркотиков в особо крупном размере задержан житель г.Алматы «А», причастный к организации и функционированию нарколаборатории.
В результате проведения оперативно-следственных мероприятий обнаружены и изъяты около 5 кг синтетических наркотиков, порядка 1 кг и 260 литров прекурсоров, которые направлены на судебно-химическую экспертизу.
Установлено, что готовый психогалюциногенный продукт сбывался посредством интернет-ресурсов и бесконтактным способом путем осуществления тайниковых закладок.
По данному факту Департаментом КНБ РК по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.297 УК. Задержанное лицо водворено в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается.
Следует отметить, что в последнее время отмечается неуклонный рост кустарного изготовления и поставок на «черный рынок» г.Алматы наркотиков синтетического происхождения. Так, с начала 2019 года по настоящее время Департаментом КНБ пресечено 13 фактов незаконного оборота синтетических наркотических средств, из незаконного оборота изъято свыше 8 кг психотропных веществ и 786 литров прекурсоров. Ликвидирована деятельность двух подпольных лабораторий по производству психогалюциногенных препаратов. За занятие наркобизнесом задержаны и привлечены к уголовной ответственности 11 человек.
Пресс-служба КНБ РК
http://knb.gov.kz/ru/news/o-likvidacii-podpolnoy-narkolaboratorii-po-proizvodstvu-sinteticheskikh-narkotikov
Комментарии, по рейтингу, по дате