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Шекспировские страсти в Карамурте
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danilov 12 Февраля 2020 в 14:23:02
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  Даун 12.02.2020 в 16:24:07   # 740990
Вот это уровень, дикобразы
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  Софруджу 12.02.2020 в 16:58:53   # 740992
Так узбеки разве воруют? Что-то никогда об этом не слышу. Воруют казахи, турки, азербайджанцы
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  MишаМашкевич 12.02.2020 в 17:04:46   # 740994
Цитата: Софруджу от 12.02.2020 10:58:53
Так узбеки разве воруют? Что-то никогда об этом не слышу. Воруют казахи, турки, азербайджанцы
в этой деревне все смешалось. По докам Азербайджан, по факту турок, фамилия грузинская. Дело даже не в этом.
Я заранее оговорюсь, мое личное мнение и жизненный опыт «где турок, азербайджанец, там правды нет».
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  старик 12.02.2020 в 19:23:33   # 741013
А что без этого шухера нельзя было "сесть за стол переговоров" и решить ?
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