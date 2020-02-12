Шекспировские страсти в Карамурте

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danilov 12 Февраля 2020 в 14:23:02
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MишаМашкевич 12.02.2020 в 17:04:46 # 740994
Цитата: Софруджу от 12.02.2020 10:58:53в этой деревне все смешалось. По докам Азербайджан, по факту турок, фамилия грузинская. Дело даже не в этом.
Так узбеки разве воруют? Что-то никогда об этом не слышу. Воруют казахи, турки, азербайджанцы
Так узбеки разве воруют? Что-то никогда об этом не слышу. Воруют казахи, турки, азербайджанцы
Я заранее оговорюсь, мое личное мнение и жизненный опыт «где турок, азербайджанец, там правды нет».