Братьям Аликеевым грозит 15 лет за наезд на людей

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danilov 13 Февраля 2020 в 11:26:44
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это тот редкий случай , когда прокурору - респект ! .
Цитата: старик от 13.02.2020 13:03:49Это же работа адвоката - найти лазейку, попытаться переквалифицировать на другую статью, он лицо заинтересованное. А что будет и будет ли вообще -это дело десятое.)
Ну правильно-покушение на убийство. А адвокату, который хочет переквалифицировать дело с хулиганства на нарушение ПДД пожелаю, чтобы на нем вот так кто-нибудь нарушил эти самые ПДД.
Ну правильно-покушение на убийство. А адвокату, который хочет переквалифицировать дело с хулиганства на нарушение ПДД пожелаю, чтобы на нем вот так кто-нибудь нарушил эти самые ПДД.