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Закона.Нет
Братьям Аликеевым грозит 15 лет за наезд на людей
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danilov 13 Февраля 2020 в 11:26:44
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 13.02.2020 в 11:36:16   # 741078
И какие выводы должен сделать добрый самаритянин из такого освещения события?
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  гримм 13.02.2020 в 12:57:42   # 741089
если не посадят то так и будут другие поступать!
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  shlenchak 13.02.2020 в 13:54:49   # 741100
Это сука по видео видно как случайно он наехал, умышленно давил толпу
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  KAN13 13.02.2020 в 14:02:17   # 741101

Это тот редкий случай , когда прокурору - респект ! .
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  Yerla 13.02.2020 в 16:20:14   # 741136
мдяяя .. всегда поражался всей хери что выдумывают "гандоны" в зале суда .. права мля купил .. перепутал педаль "газ" и "тормоз" .. виднож что нет раскаяния и признания своей вины .. изворачиваются .. х*йню несут .. .. поглядим терь "замазан" ли судья и сколько им впаяют ..
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  старик 13.02.2020 в 19:03:49   # 741151
Ну правильно-покушение на убийство. А адвокату, который хочет переквалифицировать дело с хулиганства на нарушение ПДД пожелаю, чтобы на нем вот так кто-нибудь нарушил эти самые ПДД.
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  Zoggyla 13.02.2020 в 19:08:00   # 741152
Цитата: старик от 13.02.2020 13:03:49
Ну правильно-покушение на убийство. А адвокату, который хочет переквалифицировать дело с хулиганства на нарушение ПДД пожелаю, чтобы на нем вот так кто-нибудь нарушил эти самые ПДД.
Это же работа адвоката - найти лазейку, попытаться переквалифицировать на другую статью, он лицо заинтересованное. А что будет и будет ли вообще -это дело десятое.)
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