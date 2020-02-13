Стартап не удался

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GoodZone 13 Февраля 2020 в 11:56:21
Так что же привело двух молодых людей на скамью подсудимых? Как выяснила антикоррупционная служба, еще летом 2018 года в коридорах Министерства образования зародилась идея провести очередное мероприятия для молодых стартаперов. Денег на летний лагерь нашлось не очень много - каких-то 11 миллионов 239 тысяч 285 тенге. Конкурс на проведение разыгрывали три раза. И наконец в августе того же года способом из одного источника был выбран исполнитель - ТОО Happy Catering.
Этой компании поставили конкретную задачу организовать встречу студентов в количестве 400 человек, которые бы презентовали свои идеи для бизнеса. Согласно плану в течение пяти дней участники должны были пройти не менее 30 бизнес-тренингов и 15 мастер-классов, а провести их следовало 10 сертифицированным бизнес-тренерам. Ну и, разумеется, всех участников надо было кормить не реже трех раз в день, каждому подарить набор имиджевой продукции: майки, бейсболки, бейджи, блокноты, ручки и др. Завершить встречу должен был конкурс стартапов с награждением победителей. Все это планировали провести в Баянауле, что в Павлодарской области.
Контролировать все это действо поручили Бахтыгуль Касымовой, начальнику отдела департамента академических вопросов и связей с общественностью АО “Национальный центр повышения квалификации “Орлеу” (это подведомственная Министерству образования организация). И выбор не случаен. 27-летняя девушка прекрасно разбиралась в теме: еще будучи студенткой, она заняла третье место на конкурсе стартапов “Болашак” и получила на свой проект 3 миллиона тенге. Правда, затем молодая бизнесвумен решила сделать карьеру на госслужбе, вот и перебралась из Павлодара в столицу.
Приехавший из того же города Нурлан Кудеров поддерживал с Касымовой дружеские отношения, поэтому вызвался помочь в организации летней школы. В сентябре 2018 года он позвонил ректору Павлодарского государственного университета, где раньше работал сам, а Касымова училась, и попросил оказать содействие в проведении мероприятия. Для этого организаторам понадобилось 10-20 студентов на несколько часов - их пообещали свозить в Баянаул и хорошо накормить. В ПГУ отказать помощнику ответственного секретаря МОН никак не могли.
Спустя месяц Бахтыгуль Касымова с мужем поехали в родной Павлодар навестить родственников, а затем заглянули и в Баянаул, на базу отдыха “Баянтау”. Туда же приехали и студенты. Как и обещали организаторы, они купили продукты и накормили молодежь, даже пожарили им шашлыки. Студенты хорошо провели время: играли в волейбол, пели песни под гитару, много фотографировались, а потом уехали домой. Касымова с мужем переночевали в курортном местечке и на следующий день вернулись в Павлодар.
Для чего же возникла необходимость вывозить студентов в разгар учебы на отдых в Баянаул? Как оказалось, фотографии с их маленькой вечеринки использовали в качестве... доказательства проведения летней школы стартапов! Довольные лица студентов, попавших на фото, вложили в акт выполненных работ. Документы сдали в МОН, и на этом пятидневный лагерь с 30 тренингами, 15 мастер-классами и конкурсом стартапов был завершен. То есть получается, что никто с самого начала не собирался проводить лагерь для будущих бизнесменов с прорывными идеями! Все мероприятие свелось к волейболу, шашлыкам и песням под гитару. И это ведь тоже в некотором роде стартап - вместо масштабного мероприятия устроить пикник на свежем воздухе, пусть и за государственный счет.
Куда же пошли 11 миллионов тенге, выделенных Министерством образования? Эти деньги вытащили из ТОО Happy Catering с помощью различных фирм. После того как их обналичили, слегка уменьшившаяся сумма попала в руки Касымовой. Как же она ею распорядилась?
Часть денег - порядка 1,4 миллиона тенге - девушка потратила на решение рабочих вопросов. Например, оплатила перелет бизнесмену Мирусу КУРМАШЕВУ из Алматы в Шымкент и обратно, когда он был членом жюри на другом мероприятии стартапов. 200 тысяч отдала тем, кто помогал ей в Баянауле имитировать летнюю школу, плюс закрыла другие расходы.
Но куда же подевалась львиная доля от 11 миллионов? Как рассказала сама Бахтыгуль, около 8,5 миллиона тенге она сложила в рюкзак и в обеденное время отвезла в один из столичных ресторанов, где отдала... Нурлану Кудерову! Такие же показания дал супруг Касымовой Тимур НАДЫРБЕКОВ. Он утверждает, что лично возил жену на эту встречу. К ресторану приехали с рюкзаком, а назад возвращались без него.
Сам же Кудеров наотрез отказался признавать вину. По его словам, все преступление замыслили и осуществили Бахтыгуль Касымова с мужем, а показания на него дают, чтобы самим уйти от ответственности. Справедливости ради стоит отметить, что Касымова с супругом действительно запутались, сколько именно денег передавали Кудерову и в какое время. Помощник ответственного секретаря еще утверждал, что по своим должностным обязанностям не может влиять на проведение госзакупок или подписание актов выполненных работ. Более того, по словам чиновника, антикоррупционная служба должна была приложить к делу в качестве доказательств видеозаписи с камер у ресторана, которые бы показали, что он получил рюкзак с деньгами. Однако этих кадров никто так и не увидел.
Был в этом деле еще один маленький, но важный нюанс. Как выяснило следствие, руководитель ТОО Happy Catering является родственницей Нурлана Кудерова, который не стал этого отрицать, но заявил, что ни в какой сговор они не вступали и похищать деньги не планировали.
По сути, доказательством вины помощника ответственного секретаря стали лишь слова Бахтыгуль Касымовой и ее супруга. Да, Кудеров звонил ректору Павлодарского госуниверситета, но не просил студентов изображать участников школы стартапов. А только чьих-то показаний маловато.
Поэтому судья Канат ДУЙСЕМБИЕВ оправдал Нурлана Кудерова за недоказанностью совершения им уголовного правонарушения. А вот Бахтыгуль Касымова, несмотря на добровольное погашение ущерба и признание вины, получила реальный срок - 5 лет лишения свободы. Правда, с одной оговоркой: за решетку она отправится через пять лет, когда подрастет ее ребенок. Довольными в этой истории остались лишь павлодарские студенты - и на природу съездили, и вкусно поели.
Приговор не вступил в законную силу.
Михаил КОЗАЧКОВ
https://time.kz/articles/strana/2020/02/12/startap-ne-udalsya
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Цитата: строитель от 13.02.2020 06:08:44А прикинь, если срок давности по этому преступлению начинает свой отсчет с момента отсидки...
Чиновнице нужно в ближайшие 5 лет родить ещё одного ребёнка
Чиновнице нужно в ближайшие 5 лет родить ещё одного ребёнка
Более того, по словам чиновника, антикоррупционная служба должна была приложить к делу в качестве доказательств видеозаписи с камер у ресторана, которые бы показали, что он получил рюкзак с деньгами. Однако этих кадров никто так и не увидел.Известное дело, камеры отворачиваются во время совершения преступлений.