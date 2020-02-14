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Крупную сумму денег украли у летевшего в Нур-Султан пассажира
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danilov 14 Февраля 2020 в 16:52:06
Транспортные полицейские задержали жителя Карагандинской области за кражу 2 500 долларов и 200 тысяч тенге у пассажира авиарейса Атырау - Нур-Султан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

"26 декабря 2019 года в линейный отдел полиции в аэропорту Нур-Султана обратился 66-летний пассажир рейса Атырау - Нур-Султан о том, что неизвестные лица похитили его багаж, в котором находились личные вещи и денежные средства в размере 2 500 долларов (более 900 тысяч тенге. - Прим.) и 200 000 тенге", - сообщили в департаменте.

По словам мужчины, пропажу он обнаружил по прилете в Нур-Султан. В тот же день транспортные полицейские начали досудебное расследование по статье 188, части 3 Уголовного кодекса (кража в крупном размере).

Полицейскими был установлен и задержан пассажир этого же рейса - 26-летний житель Карагандинской области.

"Как пояснил злоумышленник, на транспортерной багажной ленте он похитил багаж, в котором находились вещи и деньги, принадлежащие потерпевшему. Похищенное изъято, вещественные доказательства возвращены владельцу. Приговором Есильского районного суда № 2 Нур-Султана мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,6 года", - сообщили в полиции.

https://tengrinews.kz/crime/krupnuyu-summu-deneg-ukrali-letevshego-nur-sultan-passajira-391606/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DuMoH 14.02.2020 в 17:10:51   # 741215
21й век, пора деньги держать на карточке...
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  Zoggyla 14.02.2020 в 17:42:10   # 741227
Цитата: DuMoH от 14.02.2020 11:10:51
21й век, пора деньги держать на карточке...
А потом бабац и нету электричества.
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  Dior 14.02.2020 в 18:25:40   # 741239
Цитата: Zoggyla от 14.02.2020 11:42:10
Цитата: DuMoH от 14.02.2020 11:10:51
21й век, пора деньги держать на карточке...
А потом бабац и нету электричества.


Я помню тоже такой умный. Держал деньги на карточке. Даже на булку хлеба не было. А потом бац. Обвал валюты до 400/$ и все банкоматы на стоп-выдаче. Благо был Фиркан в котором можно было карточкой расплатиться. А в аулах как? Где нет гиперов. С голоду умирай?
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  Zoggyla 14.02.2020 в 18:37:57   # 741241
Цитата: Dior от 14.02.2020 12:25:40
Цитата: Zoggyla от 14.02.2020 11:42:10
Цитата: DuMoH от 14.02.2020 11:10:51
21й век, пора деньги держать на карточке...
А потом бабац и нету электричества.


Я помню тоже такой умный. Держал деньги на карточке. Даже на булку хлеба не было. А потом бац. Обвал валюты до 400/$ и все банкоматы на стоп-выдаче. Благо был Фиркан в котором можно было карточкой расплатиться. А в аулах как? Где нет гиперов. С голоду умирай?
В всех делах должна быть разумность, чувство и расстановка. Не стоит из одной крайности бросаться в другую.)
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  старик 14.02.2020 в 19:24:04   # 741249
Quote:
21й век, пора деньги держать на карточке...
Ну уж точно не в багаже!
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