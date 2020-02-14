Крупную сумму денег украли у летевшего в Нур-Султан пассажира

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Февраля 2020 в 16:52:06
"26 декабря 2019 года в линейный отдел полиции в аэропорту Нур-Султана обратился 66-летний пассажир рейса Атырау - Нур-Султан о том, что неизвестные лица похитили его багаж, в котором находились личные вещи и денежные средства в размере 2 500 долларов (более 900 тысяч тенге. - Прим.) и 200 000 тенге", - сообщили в департаменте.
По словам мужчины, пропажу он обнаружил по прилете в Нур-Султан. В тот же день транспортные полицейские начали досудебное расследование по статье 188, части 3 Уголовного кодекса (кража в крупном размере).
Полицейскими был установлен и задержан пассажир этого же рейса - 26-летний житель Карагандинской области.
"Как пояснил злоумышленник, на транспортерной багажной ленте он похитил багаж, в котором находились вещи и деньги, принадлежащие потерпевшему. Похищенное изъято, вещественные доказательства возвращены владельцу. Приговором Есильского районного суда № 2 Нур-Султана мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,6 года", - сообщили в полиции.
https://tengrinews.kz/crime/krupnuyu-summu-deneg-ukrali-letevshego-nur-sultan-passajira-391606/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 14.02.2020 11:42:10
Я помню тоже такой умный. Держал деньги на карточке. Даже на булку хлеба не было. А потом бац. Обвал валюты до 400/$ и все банкоматы на стоп-выдаче. Благо был Фиркан в котором можно было карточкой расплатиться. А в аулах как? Где нет гиперов. С голоду умирай?
Цитата: Dior от 14.02.2020 12:25:40В всех делах должна быть разумность, чувство и расстановка. Не стоит из одной крайности бросаться в другую.)
Я помню тоже такой умный. Держал деньги на карточке. Даже на булку хлеба не было. А потом бац. Обвал валюты до 400/$ и все банкоматы на стоп-выдаче. Благо был Фиркан в котором можно было карточкой расплатиться. А в аулах как? Где нет гиперов. С голоду умирай?
Цитата: Zoggyla от 14.02.2020 11:42:10
Я помню тоже такой умный. Держал деньги на карточке. Даже на булку хлеба не было. А потом бац. Обвал валюты до 400/$ и все банкоматы на стоп-выдаче. Благо был Фиркан в котором можно было карточкой расплатиться. А в аулах как? Где нет гиперов. С голоду умирай?
21й век, пора деньги держать на карточке...Ну уж точно не в багаже!