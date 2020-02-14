Крупную сумму денег украли у летевшего в Нур-Султан пассажира

Цитата: Zoggyla от

Цитата: DuMoH от

21й век, пора деньги держать на карточке... 21й век, пора деньги держать на карточке... А потом бабац и нету электричества.

Я помню тоже такой умный. Держал деньги на карточке. Даже на булку хлеба не было. А потом бац. Обвал валюты до 400/$ и все банкоматы на стоп-выдаче. Благо был Фиркан в котором можно было карточкой расплатиться. А в аулах как? Где нет гиперов. С голоду умирай?