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Закона.Нет
Клиенты штурмуют офисы сети ломбардов в нескольких городах Казахстана
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философ 23 Февраля 2020 в 15:10:01
Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - Клиенты штурмуют офисы ломбардов в нескольких городах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Масштабы вложений поражают: люди, как выяснилось, даже продавали дома и все до копейки относили в контору. Теперь клиенты в панике пытаются открыть сейфы в опустевших кабинетах. В полиции просят людей срочно писать заявления, сообщает телеканал КТК.

В частности, десятки жителей Тараза устроили переполох в офисе компании "Гарант 24 ломбард". Клиентам здесь обещали невероятно высокие доходы: всего за несколько месяцев вдвое больше вложенных средств. В результате в ломбард несли даже последние деньги.

В ломбарде у меня выкупили дом за 12 млн тенге. Часть этих денег я получил в течение двух месяцев. Потом 5 млн обратно вложил. А в итоге ни копейки уже не смог вернуть. Дом мой продали другому клиенту", - рассказал Серик Бекбауов.

Здесь не только я. Здесь знакомые знакомых звонят, в обморок падают. У другой инсульт. Это же не шутки! Люди дома продают. По 20 миллионов вкладывают!" - поделилась в свою очередь Саида Елубекова.

Два дня назад компания остановила свою бурную деятельность. Сотрудники исчезли, кассы закрылись. Вкладчики требуют, чтобы им хотя бы вернули собственные вложения.

Среди потенциальных потерпевших оказались даже бывшие полицейские. Пенсионерка МВД Любовь Скулидина отдала почти все, что копила. Я бы им самую высшую меру наказания присудила. Люди прямо плачут. Я последние деньги, 500 тысяч и 400 тысяч. Я их копила с пенсии по 10, по 15 тысяч в месяц", - рассказала она.

В аналогичной ситуации оказались вкладчики актюбинского филиала этой же компании. Больше ста человек накануне пытались забрать деньги, но в конторе уже не оказалось ни одного сотрудника. В итоге люди бросились к сейфам. Правда, ничего не унесли.

Ситуация накалилась так, что полиции пришлось вызывать спецназ. По словам силовиков, в деятельности ломбарда усмотрели мошеннические схемы. Людей просят немедленно написать заявления. Будем осуществлять проверку, кто нанимал этих лиц. Сейчас все полностью устанавливается. По розыску представителей меры принимаются сейчас. Устанавливаем учредителей", - сообщил и. о. начальника управления полиции Актобе Зиядин Кунбасов.

Между тем в уральском филиале компании сотрудники пока не скрываются и даже охотно дают комментарии. Директор местного представительства утверждает, что все происходящее якобы временный ажиотаж: просто в кассе не осталось денег, а вкладчикам нужно подождать. Ну, просто деньги нам не пришли. Инкассации не было сегодня. Люди не могут получить свои вклады", - заявил региональный директор компании в Уральске Юрий Афонин.

Между тем в соседнем Актау и Атырау в настоящий момент тоже переполох в офисах этого же ломбарда. Здесь конторы также опустели.
А люди в панике уже пишут заявления в полицию. В свою очередь, "Ак Жайык" сообщает о том, что 21 февраля атырауские вкладчики еще одного ломбарда - ТОО "HOME AVTO INVEST" - собрались возле его офиса с требованием вернуть заложенные деньги, машины и недвижимость.

Здесь, похоже, сработал "принцип домино": люди уже знали о тяжёлой ситуации в городе с "Нур-Али Капитал" и "Гарант 24 Ломбард" и встревожились. Не успокоило их и оперативно опубликованное в соцсетях видео с уверениями, что проблем нет, можно забрать вклады в любое время.
Самые решительные пошли на безрассудный шаг - фактически взяли в заложники директора ломбарда. Его держат в одной из квартир 5-этажки возле драмтеатра и обещают отпустить только после того, как им вернут вклады.

https://www.kt.kz/rus/society/_1377894824.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 24.02.2020 в 11:13:58   # 741611
не понял?! когда ломбарду разрешили деньги принимать, он же только деньги выдает под залог какой либо ценной вещи, не оплатил вовремя, и твоя вещь становиться ихней, разве не так?!!
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  Yerla 24.02.2020 в 11:20:01   # 741612
мляяя .. я с*ка х*ею такого количества ЛОХов .. сколько было этих пирамид со времен МММ .. нет же .. продолжают вестись на "халяву" .. а кидалы красиво отработали привлекли звезд шоу бизнеса .. бЛОХеров .. .. и отрбаотали на твердую пятЁрочку .. сорвали бабла ..
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  Практичный 24.02.2020 в 12:20:21   # 741617
Цитата: NBE от 24.02.2020 05:13:58
не понял?! когда ломбарду разрешили деньги принимать, он же только деньги выдает под залог какой либо ценной вещи, не оплатил вовремя, и твоя вещь становиться ихней, разве не так?!!
они средства на функционирование привлекли. МММ создали)
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  Практичный 24.02.2020 в 12:21:37   # 741618
Халява всегда делала людей слепыми)
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  Эндрю 24.02.2020 в 12:44:39   # 741621
как же глупо, вот наш ментолитет.Нихера не делая срубить капусты, но такого небывает, деньги с неба не упадут, кто то и поймает куш, но кто то и попадет.А попадет сами понимаете кто.Тоже самое в ватсапе на днях было, вступи в группу вложись чуток затяни ещё двоих и так далее и потом срубишь, а в итоге попадает последний за которым не вступили
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  Эндрю 24.02.2020 в 12:47:22   # 741623
..ля писец вот как можно продать хату и отдать деньги в какую то шарагу и ждать чудо, мож я какой то не такой, но для меня это п...ец дико звучит
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  старик 24.02.2020 в 18:23:07   # 741640
Вообще не жалко этих людей. Если бы он (она) на вложенные двадцать лимонов получили сорок, то все было бы нормально? Хоть бы свои соломенные мозги включили: откуда такие прибыли, если бы они состоялись?
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  shlenchak 24.02.2020 в 19:35:41   # 741643
Реально ни хера не понял что произошло, сам в этом ломбарде технику скупал за копейки вполне не плохую
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  NBE 24.02.2020 в 21:52:25   # 741651
Честно, не знал что ломбарды начали такую деятельность, собирали с людей инвестиции, для оборота (что бы другим давать под большие проценты). Вроде все в порядке, есть залог от тех кто брал деньги, но это не законно (нельзя брать с физ.лица деньги для раскрутки ТОО-шек), они выдали людям просто филькину грамоту. Вопрос в другом, кто их прикрывал, ведь была реклама, были актеры и певцы которые рекламировали все это, куда смотрел фин.пол... не маленький человек должен быть, кто все это прикрыл...
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  Джимбо 24.02.2020 в 22:38:45   # 741659
Эту страну погубит жадность и коррупция.
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