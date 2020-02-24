За оскорбление девушки по WhatsApp жителя Казахстана наказали в суде

Цитата: старик от

А вот интересно, штраф в пользу оскорбленной девушки, или в пользу государства? Я так понимаю в пользу государства, а если так, какой прок от этого девушке ? А вот интересно, штраф в пользу оскорбленной девушки, или в пользу государства? Я так понимаю в пользу государства, а если так,

Раз на ее обидчика дело завели и штраф присудили, то у нее есть возможность на возмещение морального ущерба отдельный иск подать.По крайней мере, ее обидчик уже не будет ощущать свою безнаказанность, а в случае рецидива рискует получить, как минимум, еще больший удар по кошельку, не говоря уже о том, что рискует заработать уже не административную, а уголовную статью...