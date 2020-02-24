За оскорбление девушки по WhatsApp жителя Казахстана наказали в суде

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философ 23 Февраля 2020 в 15:41:13
По материалам дела, мужчина отправил потерпевшей через мессенджер WhatsApp сообщение с оскорбительными словами, унизив её честь и достоинство.
В суде мужчину признали виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и назначили наказание в виде штрафа в размере пяти месячных расчётных показателей, то есть 13 255 тенге.
https://www.lada.kz/77178-zhitelya-aktau-nakazali-za-oskorblenie-devushki-v-whatsapp.html
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Цитата: jumanjiqz от 24.02.2020 04:31:10
А с появлением интернета давать в морду стало еще опаснее. Даже за слова.
Цитата: КЕДЫ от 24.02.2020 13:27:06
ребята есть у нас кто живёт или работает в районе свинцовом или прессавтоматов? скажите пожалуйста в парке металлургов был когда то давно в 50-х годах летний кинотеатр. он сейчас работает? спасибо заранее!
ребята есть у нас кто живёт или работает в районе свинцовом или прессавтоматов? скажите пожалуйста в парке металлургов был когда то давно в 50-х годах летний кинотеатр. он сейчас работает? спасибо заранее!
он и в восьмидесятых работал. лично смотрел там киношки. но сейчас там ничего такого нет...
Цитата: старик от 24.02.2020 12:28:18Раз на ее обидчика дело завели и штраф присудили, то у нее есть возможность на возмещение морального ущерба отдельный иск подать.
А вот интересно, штраф в пользу оскорбленной девушки, или в пользу государства? Я так понимаю в пользу государства, а если так, какой прок от этого девушке?
А вот интересно, штраф в пользу оскорбленной девушки, или в пользу государства? Я так понимаю в пользу государства, а если так, какой прок от этого девушке?
По крайней мере, ее обидчик уже не будет ощущать свою безнаказанность, а в случае рецидива рискует получить, как минимум, еще больший удар по кошельку, не говоря уже о том, что рискует заработать уже не административную, а уголовную статью...
Цитата: Ал от 24.02.2020 16:02:29возмещение морально ущерба... 3 копейки? У нас суды не очень ценят моральный ущерб.
По крайней мере, ее обидчик уже не будет ощущать свою безнаказанность, а в случае рецидива рискует получить, как минимум, еще больший удар по кошельку, не говоря уже о том, что рискует заработать уже не административную, а уголовную статью...
Цитата: старик от 24.02.2020 12:28:18Раз на ее обидчика дело завели и штраф присудили, то у нее есть возможность на возмещение морального ущерба отдельный иск подать.
А вот интересно, штраф в пользу оскорбленной девушки, или в пользу государства? Я так понимаю в пользу государства, а если так, какой прок от этого девушке?
А вот интересно, штраф в пользу оскорбленной девушки, или в пользу государства? Я так понимаю в пользу государства, а если так, какой прок от этого девушке?
По крайней мере, ее обидчик уже не будет ощущать свою безнаказанность, а в случае рецидива рискует получить, как минимум, еще больший удар по кошельку, не говоря уже о том, что рискует заработать уже не административную, а уголовную статью...