 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
За оскорбление девушки по WhatsApp жителя Казахстана наказали в суде
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 23 Февраля 2020 в 15:41:13
Наказание правонарушителю вынесли в специализированном административном суде Актау.

По материалам дела, мужчина отправил потерпевшей через мессенджер WhatsApp сообщение с оскорбительными словами, унизив её честь и достоинство.

В суде мужчину признали виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и назначили наказание в виде штрафа в размере пяти месячных расчётных показателей, то есть 13 255 тенге.

https://www.lada.kz/77178-zhitelya-aktau-nakazali-za-oskorblenie-devushki-v-whatsapp.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 24.02.2020 в 10:31:10   # 741606
поощрить (8) | покарать
  Dior 24.02.2020 в 17:25:24   # 741638
Цитата: jumanjiqz от 24.02.2020 04:31:10

А с появлением интернета давать в морду стало еще опаснее. Даже за слова.
поощрить | покарать
  старик 24.02.2020 в 18:28:18   # 741641
А вот интересно, штраф в пользу оскорбленной девушки , или в пользу государства? Я так понимаю в пользу государства, а если так , какой прок от этого девушке?
поощрить | покарать
  КЕДЫ 24.02.2020 в 19:27:06   # 741642
ребята есть у нас кто живёт или работает в районе свинцовом или прессавтоматов? скажите пожалуйста в парке металлургов был когда то давно в 50-х годах летний кинотеатр. он сейчас работает? спасибо заранее!
поощрить | покарать
  332-712 24.02.2020 в 20:45:18   # 741649
Цитата: КЕДЫ от 24.02.2020 13:27:06
ребята есть у нас кто живёт или работает в районе свинцовом или прессавтоматов? скажите пожалуйста в парке металлургов был когда то давно в 50-х годах летний кинотеатр. он сейчас работает? спасибо заранее!


он и в восьмидесятых работал. лично смотрел там киношки. но сейчас там ничего такого нет...
поощрить (1) | покарать
  Ал 24.02.2020 в 22:02:29   # 741652
Цитата: старик от 24.02.2020 12:28:18
А вот интересно, штраф в пользу оскорбленной девушки, или в пользу государства? Я так понимаю в пользу государства, а если так, какой прок от этого девушке?
Раз на ее обидчика дело завели и штраф присудили, то у нее есть возможность на возмещение морального ущерба отдельный иск подать.
По крайней мере, ее обидчик уже не будет ощущать свою безнаказанность, а в случае рецидива рискует получить, как минимум, еще больший удар по кошельку, не говоря уже о том, что рискует заработать уже не административную, а уголовную статью...
поощрить | покарать
  Джимбо 24.02.2020 в 22:24:10   # 741656
Цитата: Ал от 24.02.2020 16:02:29
Цитата: старик от 24.02.2020 12:28:18
А вот интересно, штраф в пользу оскорбленной девушки, или в пользу государства? Я так понимаю в пользу государства, а если так, какой прок от этого девушке?
Раз на ее обидчика дело завели и штраф присудили, то у нее есть возможность на возмещение морального ущерба отдельный иск подать.
По крайней мере, ее обидчик уже не будет ощущать свою безнаказанность, а в случае рецидива рискует получить, как минимум, еще больший удар по кошельку, не говоря уже о том, что рискует заработать уже не административную, а уголовную статью...
возмещение морально ущерба... 3 копейки? У нас суды не очень ценят моральный ущерб.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь