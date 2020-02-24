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Закона.Нет
240 из 270 арестованных авто – «российские» и «армянские»
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философ 23 Февраля 2020 в 15:47:05
По результатам ОПМ «Борышкер» (Должник), проведенного в Атырауской области с 8 по 16 февраля, было взыскано административных штрафов за нарушение ПДД на общую сумму более 20 млн тенге. Речь шла в первую очередь о водителях, имеющих долги по штрафам. Выявлено 270 водителей-должников – их авто водворены на штрафстоянку.

По информации пресс-службы ДП, из них более 170 машин зарегистрировано в Российской Федерации и около 70 – в Республике Армения.

Ляззат КАРАЖАНОВА

https://azh.kz/ru/news/view/65411
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 24.02.2020 в 10:48:31   # 741608
Quote:
Выявлено 270 водителей-должников – их авто водворены на штрафстоянку.

А разве есть такая статья в законе где можно за долги выдворят имущество на штрафстоянку? По моему это прерогатива суда, и делает это судоисполнитель в рамке исполнительного производства! А сотрудники правоохранительных органов имеют право выдворять автомобиль на штрафстоянку только при нарушении ПДД, и то, не во всех случаях! Тут или сотрудники неправильно информировали, или журналист(ка) не так понял(а) и теперь наводит жуть!?
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  Walter 24.02.2020 в 13:46:39   # 741626
Цитата: jumanjiqz от 24.02.2020 04:48:31
Quote:
Выявлено 270 водителей-должников – их авто водворены на штрафстоянку.

А разве есть такая статья в законе где можно за долги выдворят имущество на штрафстоянку? По моему это прерогатива суда, и делает это судоисполнитель в рамке исполнительного производства! А сотрудники правоохранительных органов имеют право выдворять автомобиль на штрафстоянку только при нарушении ПДД, и то, не во всех случаях! Тут или сотрудники неправильно информировали, или журналист(ка) не так понял(а) и теперь наводит жуть!?
Правильно мыслите. Видимо есть решения судов по всем эпизодам. и не исполнения этих решений. соответственно совместными усилиями и произвели это мероприятие.
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  shlenchak 24.02.2020 в 20:16:57   # 741647
Значит все таки есть управа на этих водителей???! А кто то нам пыль в глаза кидал, ай я яй не можем ни чего сделать
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  гримм 24.02.2020 в 20:34:19   # 741648
Цитата: jumanjiqz от 24.02.2020 04:48:31
Quote:
Выявлено 270 водителей-должников – их авто водворены на штрафстоянку.

А разве есть такая статья в законе где можно за долги выдворят имущество на штрафстоянку? По моему это прерогатива суда, и делает это судоисполнитель в рамке исполнительного производства! А сотрудники правоохранительных органов имеют право выдворять автомобиль на штрафстоянку только при нарушении ПДД, и то, не во всех случаях! Тут или сотрудники неправильно информировали, или журналист(ка) не так понял(а) и теперь наводит жуть!?


Всё правильно,, за долги по неоплаченным штрафам водворяют,, а то совсем обнаглели, нарушают и думают что им просто так с рук сойдёт,,,
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