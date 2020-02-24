240 из 270 арестованных авто – «российские» и «армянские»

Выявлено 270 водителей-должников – их авто водворены на штрафстоянку.

Quote:А разве есть такая статья в законе где можно завыдворят имущество на штрафстоянку? По моему это прерогатива суда, и делает это судоисполнитель в рамке исполнительного производства! А сотрудники правоохранительных органов имеют право выдворять автомобиль на штрафстоянку только при нарушении ПДД, и то, не во всех случаях! Тут или сотрудники неправильно информировали, или журналист(ка) не так понял(а) и теперь наводит жуть!?