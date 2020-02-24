В КАЗАХСТАНЕ БЛОГЕРА ОСУДИЛИ ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО НА 5 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

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философ 23 Февраля 2020 в 15:50:35
Ранее Константин Тимичев провел активную деятельность по выявлению недостатков общественного транспорта в Петропавловске. Фотографировал и выкладывал в интернет. За то, чтобы он перестал "терроризировать" предприятия, он просил их руководство оплатить его молчание в сети. Цена - 200 тенге с автобуса.
"12 июля 2019 года при повторной передаче денежных средств в сумме 286 000 тенге Тимичев К.О. был задержан сотрудниками полиции. Приговором Петропавловского городского суда от 20.02.2020 года, Тимичев К.О. признан виновным в вымогательстве, совершенном неоднократно, а также в оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти, то есть по ст.ст.194 ч.2, 378 ч.1, 380 ч.1 УК РК, и осужден к реальному лишению свободы", - сообщили в петропавловском суде.
Блогер получил реальный срок.. В суде вынесли максимальное наказание, принимая во внимание прошлые нарушения.
"На основании статьи 58 ч.3 УКРК, по совокупности уголовных правонарушений, путем поглощения менее строго наказания более строгим, окончательно назначено к отбытию 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.Срок наказания назначен с учетом характера и степени общественной опасности совершенных уголовных правонарушений, его личности, ранее судимого за тяжкое преступление против личности", - сообщили в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.
https://qzmedia.kz/ru/blogera-osudili-za-vymogatelstvo-na-5-let-lisheniya-svobody-v-sko
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Практичный 24.02.2020 в 12:14:08 # 741615
Цитата: Fotinij от 24.02.2020 05:53:24
Что за формулировка такая "максимальной безопасности" ? Копец , как ухо режет. Это что , осужденным там безопасно находиться?
Что за формулировка такая "максимальной безопасности" ? Копец , как ухо режет. Это что , осужденным там безопасно находиться?
Виды учреждений
Учреждения подразделяются на:
1) учреждения минимальной безопасности;
2) учреждения средней безопасности;
3) учреждения средней безопасности для содержания несовершеннолетних;
4) учреждения максимальной безопасности;
5) учреждения чрезвычайной безопасности;
6) учреждения полной безопасности;
7) учреждения смешанной безопасности.
- В учреждениях максимальной безопасности отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, а также при рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, и женщины, осужденные к лишению свободы при опасном рецидиве преступлений.
Цитата: htmaker от 24.02.2020 06:50:38у вас данные сведения точные? укажите источник. тогда поверим.
Вероятно просто провернули небольшой сценарий, чтобы упрятать неудобного человека. Был похожий случай как одному блогеру - некому Р.Ж. сперва отправили деньги, а потом пытались под этим упаковать его, чтобы не мешал
Вероятно просто провернули небольшой сценарий, чтобы упрятать неудобного человека. Был похожий случай как одному блогеру - некому Р.Ж. сперва отправили деньги, а потом пытались под этим упаковать его, чтобы не мешал
Цитата: Walter от 24.02.2020 07:57:58
Цитата: htmaker от 24.02.2020 06:50:38у вас данные сведения точные? укажите источник. тогда поверим.
Вероятно просто провернули небольшой сценарий, чтобы упрятать неудобного человека. Был похожий случай как одному блогеру - некому Р.Ж. сперва отправили деньги, а потом пытались под этим упаковать его, чтобы не мешал
Вероятно просто провернули небольшой сценарий, чтобы упрятать неудобного человека. Был похожий случай как одному блогеру - некому Р.Ж. сперва отправили деньги, а потом пытались под этим упаковать его, чтобы не мешал
Цитата: htmaker от 24.02.2020 08:20:09
Цитата: Walter от 24.02.2020 07:57:58
Цитата: htmaker от 24.02.2020 06:50:38у вас данные сведения точные? укажите источник. тогда поверим.
Вероятно просто провернули небольшой сценарий, чтобы упрятать неудобного человека. Был похожий случай как одному блогеру - некому Р.Ж. сперва отправили деньги, а потом пытались под этим упаковать его, чтобы не мешал
Вероятно просто провернули небольшой сценарий, чтобы упрятать неудобного человека. Был похожий случай как одному блогеру - некому Р.Ж. сперва отправили деньги, а потом пытались под этим упаковать его, чтобы не мешал
Рафик абсолютно невиновник