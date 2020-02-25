Добычу браконьеров передали в детсад в Туркестанской области

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философ 24 Февраля 2020 в 20:13:29
В ходе рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению фактов браконьерства и других нарушений в сфере природоохранного законодательства, сотрудники местной полицейской службы Созакского РОП выявили факт браконьерства.
В качестве вещественных доказательств стражи порядка изъяли у браконьеров 130 кг рыбы, лодку, сети и другие рыболовные принадлежности.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» УК РК. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
Всю изъятую рыбу полицейские передали в местный детский сад поселка Шолаккорган.
В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают, что за нарушение природоохранного законодательства в сфере незаконной добычи рыбных ресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.
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Цитата: kkafp от 25.02.2020 02:18:05
Интересно, а куда раньше девали добычу браконьеров?
Интересно, а куда раньше девали добычу браконьеров?
Хранился как вещдок, портился и сжигался. Теперь в детском саду дети браконьеров съели 30 кг, воспитательницы, жены браконьеров вынесли 100 кг, браконьеры дома съели 10 кг, 90 кг было реализовано на рынке. На вырученные деньги выкуплено арестованное имущество в виде лодок и сетей. Цикл замкнулся.