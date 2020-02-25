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Закона.Нет
Добычу браконьеров передали в детсад в Туркестанской области
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философ 24 Февраля 2020 в 20:13:29
Полицейские задержали двух жителей Ордабасинского района Туркестанской области, промышлявших незаконной ловлей рыбы на берегу озера, сообщает Polisia.kz.

В ходе рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению фактов браконьерства и других нарушений в сфере природоохранного законодательства, сотрудники местной полицейской службы Созакского РОП выявили факт браконьерства.

В качестве вещественных доказательств стражи порядка изъяли у браконьеров 130 кг рыбы, лодку, сети и другие рыболовные принадлежности.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» УК РК. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Всю изъятую рыбу полицейские передали в местный детский сад поселка Шолаккорган.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают, что за нарушение природоохранного законодательства в сфере незаконной добычи рыбных ресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 25.02.2020 в 08:18:05   # 741674
Интересно, а куда раньше девали добычу браконьеров?
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  mitrich78 25.02.2020 в 09:32:14   # 741680
а это первый случай
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  bolatbol 25.02.2020 в 10:08:42   # 741684
Цитата: kkafp от 25.02.2020 02:18:05
Интересно, а куда раньше девали добычу браконьеров?

Хранился как вещдок, портился и сжигался. Теперь в детском саду дети браконьеров съели 30 кг, воспитательницы, жены браконьеров вынесли 100 кг, браконьеры дома съели 10 кг, 90 кг было реализовано на рынке. На вырученные деньги выкуплено арестованное имущество в виде лодок и сетей. Цикл замкнулся.
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  Васяй 25.02.2020 в 11:26:59   # 741689
Как в анекдоте:передала таможня в детдом партию конфискованной икры,добавив в нее слабительное.На следующий день не смогли выйти на работу аким,маслихат и прочие высокопоставленные чины города.Дети не пострадали!
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  jumanjiqz 25.02.2020 в 17:57:50   # 741724
Сидят, поносят в комментах, людей по себе судят! Просто за детей порадоваться ни у кого не получается!? Нет, с человечеством явно что-то плохое происходит...
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  старик 25.02.2020 в 18:49:17   # 741730
Приходилось рыбачить на озере Айжакент, рыбы очень много, но и браконьеров хренова туча.
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