Чиновница отдала элитные детсады гражданскому мужу в Петропавловске

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KAN13 26 Февраля 2020 в 11:00:43
В доверительное управление бизнесмену передали три самых современных садика с огромной территорией и бассейнами. Детей здесь обучают по дорогостоящей методике. Горожан возмутило, что предприниматели забрали объекты, которые совсем не нуждаются в частных инвестициях. В итоге прокуроры провели проверку.
По ее итогам выяснилось, что отсутствовала межведомственная проектная группа, были предоставлены недостоверные данные, сведения о результатах конкурса не были опубликованы в печати. По представлению прокуратуры договоры с частниками были расторгнуты. Дисциплинарную ответственность понесли замы руководителей областных управлений образования, экономики, руководитель отдела по правовой работе управления образования.
Самым строгим наказанием оказался выговор. Его получила глава городского отдела образования Сара Рамазанова.
«Учредителем садиков с ноября 2019 года по январь был Кашкимбаев, являющийся гражданским супругом руководителя отдела образования», — заявил прокурор управления по защите общественных интересов Нуржигит Сапаров.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Прокуроры и бюро тоже наверное родственники.
Раз всего лишь выговор дали. (Неудобно как то свои же )
Цитата: Маке0912 от 26.02.2020 06:25:26
Что это, как не коррупция !
Прокуроры и бюро тоже наверное родственники.
Раз всего лишь выговор дали. (Неудобно как то свои же )
Что это, как не коррупция !
Прокуроры и бюро тоже наверное родственники.
Раз всего лишь выговор дали. (Неудобно как то свои же )
Где вы коррупцию узрели? Объекты частные, а по закону госсулжащий обязан предать свой бизнес в доверительное управление. Ну а кому доверить свой бизнес, как не близкому человеку!?
Объекты частные, а по закону госсулжащий обязан предать свой бизнес в доверительное управление.
Ну свой бизнес она может кому угодно передавать, только при чём тут государственные детсады?