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Дулат Агадил. Задержание.
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danilov 26 Февраля 2020 в 11:24:16
Напомним, столичный политический активист Дулат Агадил скончался в следственном изоляторе.



Дулат Агадил не раз выступал с мирными акциями с требованиями освобождения политических заключенных, включая Макса Бокаева и Арона Атабека, за что подвергался административным арестам.
Как утверждает сайт полиции, в отношении Агадила «были возбуждены уголовные дела за совершение уголовных правонарушений, выразившихся в неуважении к суду, оскорблении судьи, участников судебного заседания.

Между тем около 30 человек собрались возле столичного СИЗО, требуя объяснить, что случилось с Агадилом. Они начали перекрывать дорогу выезжающим с территории СИЗО автозакам, после чего полицейские окружили собравшихся и заблокировали им проход на проезжую часть.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 26.02.2020 в 13:37:34   # 741795
Похоже что не трезвый, или сильно переживает что даже футболку наоборот одел? Ну о мертвых или хорошо, либо ничего, кроме правды...
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