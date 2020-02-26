Дулат Агадил. Задержание.

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danilov 26 Февраля 2020 в 11:24:16
Дулат Агадил не раз выступал с мирными акциями с требованиями освобождения политических заключенных, включая Макса Бокаева и Арона Атабека, за что подвергался административным арестам.
Как утверждает сайт полиции, в отношении Агадила «были возбуждены уголовные дела за совершение уголовных правонарушений, выразившихся в неуважении к суду, оскорблении судьи, участников судебного заседания.
Между тем около 30 человек собрались возле столичного СИЗО, требуя объяснить, что случилось с Агадилом. Они начали перекрывать дорогу выезжающим с территории СИЗО автозакам, после чего полицейские окружили собравшихся и заблокировали им проход на проезжую часть.