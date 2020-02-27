Заявление по смерти Дулата Агадила сделали в прокуратуре Нур-Султана

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danilov 27 Февраля 2020 в 15:40:35
"25 февраля Департаментом полиции Нур-Султана по факту смерти Агадила начато досудебное расследование. В этот же день в целях обеспечения объективности исследования обстоятельств уголовное дело принято в производство специальных прокуроров прокуратуры Нур-Султана. 26 февраля по ходатайству адвоката семьи умершего Агадила ими же приглашенными частными судебными экспертами проведено исследование трупа. Привлеченные специалисты установили, что причиной смерти Агадила является острая сердечно-сосудистая недостаточность. Каких-либо телесных повреждений, характерных для насилия, не установлено", - заявил Килымжанов.
По его словам, привлеченными экспертами, а также братом погибшего и его адвокатом замечаний и ходатайств не заявлено.
Заместитель прокурора отметил, что экспертиза будет предоставлена по результатам лабораторных исследований, досудебное расследование продолжается.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zayavlenie-smerti-dulata-agadila-sdelali-prokurature-nur-392856/