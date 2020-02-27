ФНС заблокировала банковский счет Google в России

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danilov 28 Февраля 2020 в 12:12:14
Приостановка операций по счету действуют с 9 февраля. Она означает, что банки не вправе открывать организации счета и предоставлять право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов.
Решение принято ИФНС России № 5 по Москве (код инспекции 7705). Его причины пока неизвестны.
В российской пресс-службе Google ТАСС отказались комментировать ситуацию, а «Интерфаксу» назвали происходящее «техническим моментом».
Согласно Налоговому кодексу, приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету, оно применяется для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», в отношении ООО «Гугл» с сентября 2019 года действует одно исполнительное производство, в рамках которого компания должна выплатить госпошлину.
ООО «Гугл» было зарегистрировано в декабре 2005 года, напоминает РБК со ссылкой на данные ОГРН. С 13 февраля генеральным директором компании является Дэвид Снэддон.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/fns-zablokirovala-bankovskiy-schet-google-v-rossii-1028946376
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