Мухтара Джакишева выпустят на свободу

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danilov 03 Марта 2020 в 12:38:11
В зале суда осужденный не присутствовал. Заседание началось в 10 утра 3 марта в суде №2 Семея. Велась видеосвязь из колонии.
Мухтар Джакишев отметил, что это третье рассмотрение ходатайства об УДО. Он попросил принять решение в соответствии с действующим законодательством.
Выступавший в суде представитель колонии указал на примерное поведение заключенного и посчитал, что его можно освободить раньше срока.
В итоге, суд принял решение о его освобождении. Мухтар Джакишев выйдет на свободу через 2 месяца.
https://www.nur.kz/1843638-muhtara-dzakiseva-vypustat-na-svobodu.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Выполнил все " условия " вот и свобода .
Цитата: Manitu от 03.03.2020 06:43:20
Чет задержался он там. Думал он уже давно где нибудь за бугром муками совести мучается. Походу для него уже новое кресло приготовили, как для полностью осознавшего и искупившего.
Чет задержался он там. Думал он уже давно где нибудь за бугром муками совести мучается. Походу для него уже новое кресло приготовили, как для полностью осознавшего и искупившего.
Нормальный он чел. С предбанкрота казатомпром поднял. УМЗ удержал. Но решил больше и перешел дорогу Росатому. В итоге больше всех коррупционеров и отсидел.
Цитата: KAN13 от 03.03.2020 07:59:45
Выполнил все " условия " вот и свобода .
Выполнил все " условия " вот и свобода .
Общественное давление повлияло.
MишаМашкевич 03.03.2020 в 19:12:48 # 742106
Звёзды сошлись вот и пошёл куда надо
Цитата: Wolfkz от 03.03.2020 08:17:34Quote:
Нормальный он чел. С предбанкрота казатомпром поднял. УМЗ удержал. Но решил больше и перешел дорогу Росатому. В итоге больше всех коррупционеров и отсидел.
Нормальный он чел. С предбанкрота казатомпром поднял. УМЗ удержал. Но решил больше и перешел дорогу Росатому. В итоге больше всех коррупционеров и отсидел.
...
Политолог Расул Жумалы полагает, что именно из-за дружбы с Мухтаром Аблязовым Мухтар Джакишев сейчас испытывает неприятности. Опала не принесет пользы экономике страны, считает Расул Жумалы.
https://rus.azattyq.org/a/Mukhtar_Dzhakishev_Kazatomprom/1736957.html
Политолог Расул Жумалы полагает, что именно из-за дружбы с Мухтаром Аблязовым Мухтар Джакишев сейчас испытывает неприятности. Опала не принесет пользы экономике страны, считает Расул Жумалы.
https://rus.azattyq.org/a/Mukhtar_Dzhakishev_Kazatomprom/1736957.html
Причем здесь Росатом?
Цитата: MишаМашкевич от 03.03.2020 13:12:48
Я сужу по работникам. Все работники отзываются о нем очень хорошо. Байда была с атомпромом и ленином. Ленин кинул его на амбразуру, путин начал атомпром рейдить. Щя там русичь сидит, подмосковный он.
Звёзды сошлись вот и пошёл куда надо
Я сужу по работникам. Все работники отзываются о нем очень хорошо. Байда была с атомпромом и ленином. Ленин кинул его на амбразуру, путин начал атомпром рейдить. Щя там русичь сидит, подмосковный он.
Звёзды сошлись вот и пошёл куда надо
Совет директоров https://www.kazatomprom.kz/ru/page/sovet_direktorovQuote: