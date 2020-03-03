Мухтара Джакишева выпустят на свободу

Щя там русичь сидит, подмосковный он.

Я сужу по работникам. Все работники отзываются о нем очень хорошо. Байда была с атомпромом и ленином. Ленин кинул его на амбразуру, путин начал атомпром рейдить.Звёзды сошлись вот и пошёл куда надо