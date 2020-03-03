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Закона.Нет
Мухтара Джакишева выпустят на свободу
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danilov 03 Марта 2020 в 12:38:11
3 марта, в Семее прошло заседание по рассмотрению ходатайства Мухтара Джакишева об освобождении из колонии раньше положенного приговором срока. Ранее осужденный в 2010 году на 14 лет экс-глава НК «Казатомпром» несколько раз обращался с этой просьбой, однако ему отказывали.

В зале суда осужденный не присутствовал. Заседание началось в 10 утра 3 марта в суде №2 Семея. Велась видеосвязь из колонии.

Мухтар Джакишев отметил, что это третье рассмотрение ходатайства об УДО. Он попросил принять решение в соответствии с действующим законодательством.

Выступавший в суде представитель колонии указал на примерное поведение заключенного и посчитал, что его можно освободить раньше срока.

В итоге, суд принял решение о его освобождении. Мухтар Джакишев выйдет на свободу через 2 месяца.

https://www.nur.kz/1843638-muhtara-dzakiseva-vypustat-na-svobodu.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 03.03.2020 в 12:43:20   # 742079
Чет задержался он там. Думал он уже давно где нибудь за бугром муками совести мучается. Походу для него уже новое кресло приготовили, как для полностью осознавшего и искупившего.
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  KAN13 03.03.2020 в 13:59:45   # 742085

Выполнил все " условия " вот и свобода .
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  Wolfkz 03.03.2020 в 14:17:34   # 742088
Цитата: Manitu от 03.03.2020 06:43:20
Чет задержался он там. Думал он уже давно где нибудь за бугром муками совести мучается. Походу для него уже новое кресло приготовили, как для полностью осознавшего и искупившего.

Нормальный он чел. С предбанкрота казатомпром поднял. УМЗ удержал. Но решил больше и перешел дорогу Росатому. В итоге больше всех коррупционеров и отсидел.
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  Wolfkz 03.03.2020 в 14:18:41   # 742089
Цитата: KAN13 от 03.03.2020 07:59:45

Выполнил все " условия " вот и свобода .

Общественное давление повлияло.
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  MишаМашкевич 03.03.2020 в 19:12:48   # 742106
Я сужу по работникам. Все работники отзываются о нем очень хорошо. Байда была с атомпромом и ленином. Ленин кинул его на амбразуру, путин начал атомпром рейдить. Щя там русичь сидит, подмосковный он.
Звёзды сошлись вот и пошёл куда надо
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  Ал 03.03.2020 в 23:35:24   # 742121
Цитата: Wolfkz от 03.03.2020 08:17:34
Нормальный он чел. С предбанкрота казатомпром поднял. УМЗ удержал. Но решил больше и перешел дорогу Росатому. В итоге больше всех коррупционеров и отсидел.
Quote:
...
Политолог Расул Жумалы полагает, что именно из-за дружбы с Мухтаром Аблязовым Мухтар Джакишев сейчас испытывает неприятности. Опала не принесет пользы экономике страны, считает Расул Жумалы.
https://rus.azattyq.org/a/Mukhtar_Dzhakishev_Kazatomprom/1736957.html

Причем здесь Росатом?
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  Ал 03.03.2020 в 23:39:11   # 742122
Цитата: MишаМашкевич от 03.03.2020 13:12:48
Я сужу по работникам. Все работники отзываются о нем очень хорошо. Байда была с атомпромом и ленином. Ленин кинул его на амбразуру, путин начал атомпром рейдить. Щя там русичь сидит, подмосковный он.
Звёзды сошлись вот и пошёл куда надо
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  Ал 04.03.2020 в 00:20:25   # 742124
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