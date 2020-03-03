Дикий Арман нашёл Директора "Гарант 24 Ломбард"

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danilov 03 Марта 2020 в 13:08:12
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику! (18+)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 03.03.2020 в 16:49:04 # 742096
MишаМашкевич 03.03.2020 в 20:09:27 # 742108
Хотя не серьезно это.
Практичный 03.03.2020 в 22:48:46 # 742117
Цитата: Russbrz от 03.03.2020 15:20:58те от кого простые люди видят только пользу- не бандиты.
Спасибо нашим властям. дожились до 90х. Те вопросы которые должно решать страна, разрешили решать бандитам.
Спасибо нашим властям. дожились до 90х. Те вопросы которые должно решать страна, разрешили решать бандитам.
NightWalkeRs 03.03.2020 в 23:16:44 # 742119
Цитата: Практичный от 03.03.2020 16:48:46У меня есть основания для подозрений, что бандит не с приступа благотворительности вынудил мошенника на камеру признаться...
те от кого простые люди видят только пользу - не бандиты.
те от кого простые люди видят только пользу - не бандиты.