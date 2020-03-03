 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Дикий Арман нашёл Директора "Гарант 24 Ломбард"
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Марта 2020 в 13:08:12
"Все деньги у Жанболата"

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику! (18+)





Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 03.03.2020 в 15:02:21   # 742091
расскажите пожалуйста про Армана .. кто он .. и почему так старается вернуть "народные" деньги ?
поощрить (6) | покарать
  Практичный 03.03.2020 в 16:49:04   # 742096
Тоже заинтересовался. Полный ютуб видео про него.
поощрить | покарать
  Рамзес 03.03.2020 в 17:20:33   # 742100
Обычно в ломбард несут самое последнее - что бы хлеб купить.Но тут жажда наживы и халява.Сами виноваты,так же с машинами будет - с государством шутить нельзя.
поощрить (1) | покарать
  MишаМашкевич 03.03.2020 в 20:09:27   # 742108
Скорее всего домой хочет.
Хотя не серьезно это.
поощрить | покарать
  Russbrz 03.03.2020 в 21:20:58   # 742115
Спасибо нашим властям. дожились до 90х. Те вопросы которые должно решать страна, разрешили решать бандитам.
поощрить (3) | покарать
  Практичный 03.03.2020 в 22:48:46   # 742117
Цитата: Russbrz от 03.03.2020 15:20:58
Спасибо нашим властям. дожились до 90х. Те вопросы которые должно решать страна, разрешили решать бандитам.
те от кого простые люди видят только пользу- не бандиты.
поощрить | покарать
  NightWalkeRs 03.03.2020 в 23:16:44   # 742119
Люди подсознательно хотят, чтобы их наебали!!! Неужели народ настолько тупой, что не уяснили простую истину: Бесплатный сыр достается только второй мышке!!! Сами принесли деньги - а теперь плачут! МММ ничему не научила?!
поощрить (1) | покарать
  Ал 03.03.2020 в 23:18:19   # 742120
Цитата: Практичный от 03.03.2020 16:48:46
те от кого простые люди видят только пользу - не бандиты.
У меня есть основания для подозрений, что бандит не с приступа благотворительности вынудил мошенника на камеру признаться...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь