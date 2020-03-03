Руководители нацкомпаний перечисляют на депозиты миллиарды бюджетных средств

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danilov 03 Марта 2020 в 15:25:50
Антикоррупционная служба проверяет необоснованное размещение квазигосударственными компаниями миллиардных бюджетных средств на долгосрочных депозитных счетах в банках второго уровня, передает BaigeNews.kz.
Указанные средства выделены для реализации конкретных государственных программ, однако вместо использования по назначению, квазигосударственный сектор извлекает от этого минимальный пассивный доход, размещая их на депозитные счета.
"Следствием установлено, что отдельными должностными лицами квазигосударственного сектора данные обстоятельства используются для извлечения незаконной личной материальной выгоды. Так, в 2017-2018 годы АО "Аграрная кредитная корпорация" Министерства сельского хозяйства под руководством председателя правления Нармухана Сарыбаева разместило денежные средства в сумме 5,3 миллиарда тенге на депозитный вклад Банка. За указанные действия Сарыбаев на системной основе и несколькими траншами получил взятку в размере более 11 миллиона тенге от физического лица, выступившего в качестве агента сделки и получившего банковское вознаграждение в размере 53,5 миллиона тенге за привлечение депозита", - рассказал представитель Антикоррупционной службы Сергей Перов.
В 2019 году Сарыбаев после назначения на должность председателя правления ТОО "Региональный инвестиционный центр Оңтүстік", (100% учредителем является акимат Туркестанской области), по аналогичной схеме разместил 1 миллиард тенге на депозитный счет в банке второго уровня, за что на системной основе также получил взятку в размере 1,5 миллиона тенге.
"Сарыбаев помещен в следственный изолятор Нур-Султана, суд санкционировал в отношении него меру пресечения в виде содержания по стражей сроком на два месяца. Проверяется причастность иных лиц, а также факты получения откатов за субсидирование субъектов агропромышленного комплекса", - сказал Сергей Перов.
Расследование продолжается. Виновность каждого лица будет определена судом с учетом совокупности полученных доказательств.
https://baigenews.kz/news/rukovoditeli_natskompaniy_perechislyayut_na_svoi_depozity_milliardy_byudzhetnykh_sredstv/
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