1,7 млрд тенге украли при утилизации боеприпасов в Арыси и Отаре

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danilov 04 Марта 2020 в 13:19:48
Выявлен факт хищения в АО "Казтехнология" в министерстве индустрии и инфраструктурного развития в размере более 1,7 млрд тенге при реализации лома и металла при утилизации боевых припасов в войсковых частях города Арыси и Отаре, - сказал Камитов на брифинге в СЦК.
По его словам, касательного уголовного дела в отношении руководства АО "Казтехнология", то период там большой - с 2013 года.
Но в виду того, что мы сейчас находимся на начальной стадии досудебного расследования, данные не подлежат разглашению, - уточнил глава управления.
Оксана Скибан, Нур-Султан
https://www.zakon.kz/amp/5009991-1-7-mlrd-tenge-ukrali-pri-utilizatsii.html