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Закона.Нет
1,7 млрд тенге украли при утилизации боеприпасов в Арыси и Отаре
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danilov 04 Марта 2020 в 13:19:48
Руководитель первого следственного управления ДЭР по Нур-Султану Болат Камитов рассказал о выявленном факте хищения крупной суммы денег при утилизации боевых припасов в войсковых частях Арыси и Отаре, передает корреспондент zakon.kz.

Выявлен факт хищения в АО "Казтехнология" в министерстве индустрии и инфраструктурного развития в размере более 1,7 млрд тенге при реализации лома и металла при утилизации боевых припасов в войсковых частях города Арыси и Отаре, - сказал Камитов на брифинге в СЦК.
По его словам, касательного уголовного дела в отношении руководства АО "Казтехнология", то период там большой - с 2013 года.

Но в виду того, что мы сейчас находимся на начальной стадии досудебного расследования, данные не подлежат разглашению, - уточнил глава управления.

Оксана Скибан, Нур-Султан
https://www.zakon.kz/amp/5009991-1-7-mlrd-tenge-ukrali-pri-utilizatsii.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 04.03.2020 в 15:43:42   # 742174
Почему я не удивлен? И почему я уверен, что украли гораздо больше. Просто часть "затерли", а что не скрыть не получилось, огласили.
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