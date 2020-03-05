Могли спасти

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Гость 05 Марта 2020 в 13:18:08
Трагедия Александра и Анны МИХАЛКИНЫХ не оставила никого равнодушными. Три дня их ребенок, заболевший ветрянкой, жаловался на адские боли, однако медики не спешили оказать малышу необходимую помощь (см. “Папа, я тебя любу” и “Первая реакция” “Время” от 8.1 и 9.1.2020 г.).
После нашей первой публикации по поручению министра здравоохранения Елжана БИРТАНОВА была начата внеплановая проверка с привлечением независимых экспертов.
Распоряжением акима Алматинской области Амандыка БАТАЛОВА 13 января была создана межведомственная рабочая комиссия, которая должна была изучить факт смерти Вани Михалкина и провести оценку адекватности оказания медицинской помощи ребенку с диагнозом ветрянка.
Спустя месяц в распоряжении редакции оказались итоги всей проверки и рецензии, которые выдали профессора и доктора медицинских наук Национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова.
Тяжело читать все эти акты и протоколы, когда понимаешь, что неквалифицированная врачебная работа привела к гибели ребенка.
Упущенные дни
А теперь об ошибках, которые выявила проверка.
При первичном обращении родителей с больным ребенком к медикам фельдшер ГКП на ПХВ “Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи” Гульнур КУЛШЕКЕЕВА должна была строго-настрого наказать родителям вызвать участкового врача на дом, невыполнение чего является нарушением рекомендации одобренного объединенной комиссией по качеству медицинских услуг МЗ РК от 9 июня 2016 г. протокола №4 “Ветряная оспа у детей”.
Прибывший на “скорой” 11 декабря фельдшер ГКП на ПХВ “Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи” Мирас БАЖАНОВ не учел тот факт, что вызов был повторным. Объективный осмотр проведен не в полном объеме, в связи с чем недооценена тяжесть состояния пациента.
Более того, он должен был передать в поликлинику по месту жительства сообщение о случае заболевания и необходимости активного посещения пациента участковым врачом, но не стал этого делать, тем самым нарушив приказ МЗ РК №450 от 3 июля 2017 года “Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи в Республике Казахстан”.
Участковый врач Айгерим ЖАКСЫБАЕВА при первом и даже при повторном поступлении ограничилась лишь рекомендациями продолжить начатое лечение, не учла жалобы ребенка, симптомы не проверила, что также привело к недооценке тяжести состояния. Ее ошибка в том, что она должна была немедленно госпитализировать больного ребенка или дать направление в больницу.
Но родителей Вани даже не направили на консультацию к профильным специалистам, как положено.
В приемном отделении Карасайской районной больницы дежурные врачи для уточнения диагноза не организовали консилиум специалистов, а необоснованно транспортировали ребенка в ГКП на ПХВ “Алматинская региональная детская клиническая больница”, причем на обычной машине “скорой помощи”, что явилось не только нарушением п. 5 главы 2 приказа МЗ РК от 29 сентября 2015 года №761 “Об утверждении правил оказания стационарной помощи”, но и настоящим приговором.
Если бы мальчик остался в Карасайской районной больнице, его могли бы спасти, если бы, конечно, тщательно осмотрели, сделали правильную интерпретацию анализов, провели бы дезинтоксикационную и противоотечную терапию.
Решение о транспортировке в Алматинскую региональную детскую клиническую больницу было ошибочным и значительно сократило шансы на спасение жизни Ванечки. Врачи Карасайской районной больницы должны были вызвать консультантов из региональной детской больницы к себе, а не везти пациента через весь город в поселок Отеген Батыра. Было потеряно самое ценное - время.
При поступлении в реанимационное отделение Алматинской региональной детской клинической больницы ребенок был в тяжелом состоянии.
Лечение было проведено с нарушением рекомендованного экспертным советом РГП на ПХВ “Республиканский центр развития здравоохранения” МЗ РК от 26 мая 2015 года протокола №5 “Менингит у детей и взрослых”.
Ребенок впал в глубокую кому. Несмотря на проводимую терапию, у Вани возросла сердечно-сосудистая недостаточность.
Усугубил его положение и анестезиолог-реаниматолог, проведя люмбальную пункцию. Эта процедура, как утверждают эксперты, привела к резкому изменению внутричерепного давления и вклинению мозга в большое затылочное отверстие.
Как пишет в своем заключении доцент кафедры детских инфекционных болезней НАО КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова к. м. н. М. ГОЛОВЕНКО, налицо было острое поражение печени, накопление азотистых шлаков (сильная интоксикация организма) вкупе с отеком головного мозга - картина, характерная для острой печеночной недостаточности - синдрома Рея.
Наша справка
Синдром Рея (острая печеночная недостаточность и энцефалопатия) - редкое, но очень опасное, часто угрожающее жизни острое состояние, возникающее у детей и подростков (чаще в возрасте 4-12 лет) на фоне лечения лихорадки вирусного происхождения (грипп, корь, ветряная оспа) препаратами, содержащими ацетилсалициловую кислоту, и характеризующееся быстро прогрессирующей энцефалопатией (вследствие отека головного мозга) и развитием жировой инфильтрации печени.
Таким образом, после экспертизы медицинской документации члены межведомственной комиссии пришли к выводу, что у ребенка трехлетнего возраста, заболевшего ветряной оспой, на шестой день заболевания развилась быстро прогрессирующая токсическая энцефалопатия вследствие отека головного мозга, возникающая при синдроме Рея.
Непосредственной причиной смерти было вклинение мозжечка в большое затылочное отверстие.
Всем сказали: “Ай-яй-яй!”
После всех этих разбирательств я ожидала, что полетят чьи-то головы. Но нет, медики отделались испугом.
Директор Карасайской ЦРБ Ербол САРСЕМБАЕВ за снижение контроля по оказанию медицинской помощи детскому населению и допущению летального случая Вани Михалкина отстранен от занимаемой должности и назначен заместителем директора по лечебной работе.
Заместитель директора по лечебной работе Карасайской ЦРБ Бахыт ЖАМЕКОВ отстранен от занимаемой должности и переведен ординатором хирургического отделения.
Выговор объявили заведующей врачебной амбулаторией села Жамбыл Карасайского ЦРБ Агайше САРИНОЙ, врачуинфекционисту Карасайской ЦРБ Бопеш АМИРХАНОВОЙ.
За то, что вызов был передан с задержкой (ненадлежащее выполнение своих функциональных обязанностей), диспетчерам Жансае ЖАНАБАЕВОЙ и Аяне УТЕУЛОВОЙ объявлен выговор.
Директору Алматинской региональной детской клинической больницы Роллану НУРБАЕВУ за снижение контроля по оказанию медицинской помощи детскому населению и допущению летального случая Вани Михалкина объявлен строгий выговор. Такое же наказание получили заместитель по лечебной работе Алматинской региональной детской клинической больницы Ержан АЛИБИ, дежурный врач-хирург Раушан КОЧЕРОВА.
Единственный человек, который лишился должности, - это участковый педиатр врачебной амбулатории села Жамбыл Айгерим Жаксыбаева.
А теперь о тех, кто избежал наказания.
Удивительно, но первый руководитель ГКП на ПХВ “Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи” Канат КАЛДЫБАЕВ, хотя его подчиненные и допустили множество нарушений, не получил даже выговора в отличие от своих коллег - главврачей других медучреждений. Интересно почему?
В составе межведомственной комиссии после заместителя акима Алматинской области Батыржана БАЙЖУМАНОВА и руководителя областного управления образования Бауыржана ЫСКАКА в списке стоит главный специалист департамента комитета качества и безопасности товаров и услуг по Алматинской области Гульнар КУАТБЕКОВА. Этот специалист непосредственно контролировала ход проверки. Догадайтесь, кто она?
Так совпало, что эта женщина работает под руководством жены Каната Калдыбаева Гульмиры КАЛДЫБАЕВОЙ - бывшего руководителя департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Алматинской области, а ныне заместителя руководителя департамента комитета качества и безопасности товаров и услуг по Алматинской области.
Может, поэтому главный врач “скорой” области смог избежать наказания?
Сандугаш ДУЙСЕНОВА, фото из архива семьи МИХАЛКИНЫХ, Талдыкорган
А между тем...
Поговорили и забыли...
- Мы не удовлетворены результатами проверки, которую проводили по факту смерти нашего сына, - сказал нам папа Вани Александр МИХАЛКИН. - В документах говорится, что причиной смерти стал синдром Рея. Мы много читали об этом заболевании, и симптомы не совпадают: у Вани не было ни тошноты, ни рвоты, ни потери сознания, которые характерны для этого диагноза. Да, это тяжелое заболевание, врачам трудно было его выявить, но все говорит о ветряночном энцефалите, который выявили при вскрытии. Что касается наказания, которое понесли врачи, то кого-то понизили в должности, кому-то сделали выговор, но люди продолжают работать. По халатности врачей погиб наш ребенок и отделаться выговором? Я считаю, что этого мало. Если честно, про ход расследования мы тоже практически ничего не знаем. Нас с его результатами пока не знакомили. А ту информацию, которой мы сейчас владеем, приходилось выяснять самостоятельно. Насколько нам известно, до сих пор не провели судебно-медицинскую экспертизу. Когда вышла статья в вашей газете, был большой резонанс в обществе - все зашевелились. А сейчас, когда об этом практически все забыли, никто не спешит нам помогать. Мы опасаемся, что дело просто заволокитят.
Оксана АКУЛОВА, Алматы
https://time.kz/articles/ukogo/2020/03/04/mogli-spasti
Комментарии, по рейтингу, по дате
1. Каждый говорит:"Давайте исключим то-то". Вроде правильно. Но хождение по кругу создаёт ощущение, что просто перекладывается ответственность друг на друга
2. В назначенные часы вдруг возникают совещания, которые длятся больше часа
3. В кабинет беспрерывно кто-то входит и выходит, что-то спрашивает, передаёт и т.д. Т.е. собственно пациенту уделяется 5-10% времени нахождения в кабинете
4. В выписках сказочники пишут полную ерунду. Жалобы на то, на что я вовсе не жалуюсь. Пишут, что это ранее известная хроническая болезнь, хотя я слышу о ней впервые в жизни и т.д.
alpha_portal 05.03.2020 в 14:58:43 # 742260