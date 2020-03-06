Нью-Йоркский суд обязал Аблязова выплатить более 140 тысяч долларов США

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философ 06 Марта 2020 в 08:59:59
В июле 2019 года суд удовлетворил ходатайство истцов о наложении дополнительных санкций в отношении Мухтара Аблязова за отказ в участии в судебном процессе и раскрытии доказательств. Более того, суд рекомендовал не разрешать Аблязову представлять новые доказательства в свою защиту на предстоящем итоговом судебном процессе с участием присяжных. Эта санкция является инструкцией суду присяжных о сокрытии Аблязовым доказательств, подтверждающих его вину.
"Суд принял во внимание доводы истцов по суммам расходов, связанных с представлением интересов в данном процессе, и 7 февраля 2020 года вынес решение о взыскании с Аблязова 140 115,60 долларов США", – сообщили в пресс-службе ведомства.
По решению суда, Мухтар Аблязов должен выплатить всю сумму до 7 мая 2020 года.
https://www.arnapress.kz/almaty/life/206256/pages/3/
https://kazlenta.kz/16899-muhtara-ablyazova-obyazali-vyplatit-bolee-140-tys-dollarov.html
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