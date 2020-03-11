В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью, дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.



Защита настаивает, что недвижимость была куплена в 2008 году после того, как господа Назарбаева и Алиев развелись, поэтому тот не может быть связан с недвижимостью.