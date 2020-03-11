В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Дочь и внука Назарбаева связали с необоснованным богатством в Лондоне. Оно арестовано https://www.bbc.com/russian/news-51746068
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Что будет с домами
Дом семьи Алиевых на Бишопс-авеню в Лондоне
Новые предписания (Unexplained Wealth Orders) можно выписывать только с санкции Высокого суда и лишь двум категориям людей: политически заметным фигурам из-за пределов Европы и любым подозреваемым в тяжких преступлениях, без оглядки на гражданство.
Если Назарбаева, Алиев и их офшоры успешно оспорят ордер в суде, его отменят. В противном случае им придется выполнить предписание и доказать законное происхождение средств.
Если они не смогут этого сделать, правоохранительные органы еще раз пойдут в суд - на этот раз с ходатайством о конфискации и продаже имущества с молотка. Средства пойдут в британскую казну.
При любом исходе виновных не будет. Новый ордер - инструмент предварительного дознания, в гражданских делах о "необоснованном богатстве" никаких претензий владельцам недвижимости не предъявляется, их виновность или невиновность не является предметом спора.
Этот вопрос вообще не рассматривается, поскольку уголовное преследование требует значительно более серьезной доказательной базы и зачастую предполагает интерпретацию законов других стран, что не входит в компетенцию английского суда.