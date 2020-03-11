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Закона.Нет
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
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piratkz 11 Марта 2020 в 12:25:36
Власти Великобритании раскрыли имена владельцев двух особняков и апартаментов в Лондоне, которые были арестованы в прошлом году как «необоснованное богатство». Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида. Они купили недвижимость за более чем $100 млн. Нынешняя рыночная стоимость недвижимости может быть намного выше.

Судья Высокого суда Лондона разрешила придать эту информацию огласке, не приняв возражений собственников. Недвижимость оформлена на три офшора — Антильские острова, Панаму и британскую заморскую территорию Ангилья.

Дочь Назарбаева купила недвижимость в Швейцарии
Речь идет об особняке с подземным бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, доме в районе Хайгейт и квартире в Челси. Власти Великобритании арестовали недвижимость по запросу правоохранительных органов весной 2019 года, не разглашая адресов и имен собственников.

По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью, дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.

Защита настаивает, что недвижимость была куплена в 2008 году после того, как господа Назарбаева и Алиев развелись, поэтому тот не может быть связан с недвижимостью.

https://news.mail.ru/incident/40894458/?frommail=1
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 11.03.2020 в 13:39:56   # 742656
Quote:
По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью, дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.

Защита настаивает, что недвижимость была куплена в 2008 году после того, как господа Назарбаева и Алиев развелись, поэтому тот не может быть связан с недвижимостью.
а она типа честно заработала?
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  гримм 11.03.2020 в 15:59:46   # 742666
Всплывает потихоньку наворованное!!! иначе неназовёшь! как по другому заработать честным трудом, ах да честным трудом только горб заработать можно, благодаря ими же!!!
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  shlenchak 11.03.2020 в 16:17:51   # 742670
Хм интересно когда декларирование введут для чиновников??
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  lado 11.03.2020 в 16:33:36   # 742671
Пусть все отожмут! Мне от этого не холодно и не жарко, но пусть лучше отожмут! Хоть на душе хорошо будет.
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  андремас 11.03.2020 в 17:13:33   # 742673
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  андремас 11.03.2020 в 17:34:08   # 742677
Папуасов пощипать, святое дело!
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  андремас 11.03.2020 в 17:47:52   # 742678
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  старик 11.03.2020 в 19:13:43   # 742688
Понимаю, что эта недвижимость капля в море другой недвижимости, но и на этом спасибо Англии.
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  Дядя Степа 11.03.2020 в 20:43:06   # 742696
Цитата: lado от 11.03.2020 10:33:36
Пусть все отожмут! Мне от этого не холодно и не жарко, но пусть лучше отожмут! Хоть на душе хорошо будет.

Жаба душит?!
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  KapitanNemo 11.03.2020 в 22:05:34   # 742700
Лондон рулит!
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  KapitanNemo 11.03.2020 в 22:34:42   # 742705

Особняк на Бишоп авеню


Апартаменты в Челси


Особняк в Хайгейте

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  KapitanNemo 11.03.2020 в 22:41:26   # 742707
На свои деньги говорит купила
Quote:
What does the family say?

She said Mrs Nazarbayeva had offered clearly to answer the NCA's questions by providing proof of her own independent finances and wealth - and the details of how her acrimonious and public split from her late husband showed she had nothing to do with his criminality.


https://www.bbc.co.uk/news/amp/uk-51809718
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  Ал 11.03.2020 в 22:50:29   # 742708
Quote:
Дочь и внука Назарбаева связали с необоснованным богатством в Лондоне. Оно арестовано https://www.bbc.com/russian/news-51746068
...
Что будет с домами
Дом семьи Алиевых на Бишопс-авеню в Лондоне
Новые предписания (Unexplained Wealth Orders) можно выписывать только с санкции Высокого суда и лишь двум категориям людей: политически заметным фигурам из-за пределов Европы и любым подозреваемым в тяжких преступлениях, без оглядки на гражданство.
Если Назарбаева, Алиев и их офшоры успешно оспорят ордер в суде, его отменят. В противном случае им придется выполнить предписание и доказать законное происхождение средств.
Если они не смогут этого сделать, правоохранительные органы еще раз пойдут в суд - на этот раз с ходатайством о конфискации и продаже имущества с молотка. Средства пойдут в британскую казну.
При любом исходе виновных не будет. Новый ордер - инструмент предварительного дознания, в гражданских делах о "необоснованном богатстве" никаких претензий владельцам недвижимости не предъявляется, их виновность или невиновность не является предметом спора.
Этот вопрос вообще не рассматривается, поскольку уголовное преследование требует значительно более серьезной доказательной базы и зачастую предполагает интерпретацию законов других стран, что не входит в компетенцию английского суда.
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