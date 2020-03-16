Зараженную коронавирусом алматинку привлекли к уголовной ответственности

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danilov 16 Марта 2020 в 10:27:25
По информации сотрудников правоохранительных органов, женщина всячески препятствует работе санитарных служб.
Более того, как сообщили стражи порядка, женщина, у которой выявили коронавирус, отказывается говорить данные граждан, с которыми она контактировала уже после ее заболевания.
Женщина привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст. 304 УК РК.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 16.03.2020 в 11:20:39 # 743034
Ара горный 16.03.2020 в 11:27:45 # 743037