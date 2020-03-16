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Закона.Нет
Зараженную коронавирусом алматинку привлекли к уголовной ответственности
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danilov 16 Марта 2020 в 10:27:25
В департаменте полиции южной столицы сообщили, что одна из заболевших короновирусом женщина отказывается озвучивать данные граждан, с кем она контактировала после того, как у нее обнаружили смертельно опасную инфекцию.

По информации сотрудников правоохранительных органов, женщина всячески препятствует работе санитарных служб.

Более того, как сообщили стражи порядка, женщина, у которой выявили коронавирус, отказывается говорить данные граждан, с которыми она контактировала уже после ее заболевания.

Женщина привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст. 304 УК РК.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 16.03.2020 в 10:37:13   # 743031
Интересная гражданка штрафаните ее не хило, они только так понимают
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  alpha_portal 16.03.2020 в 11:20:39   # 743034
Кабздец люди еба*утые
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  Алматынец 16.03.2020 в 11:24:33   # 743036
Она видать тоже на том самом чартере летела.
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  Ара горный 16.03.2020 в 11:27:45   # 743037
Фото и полные данные этой дуры в интернет и во все сми. С обращением: Кто контактировал с этой овцой обращайтесь к медикам! Эта дура под угрозу ставит миллионы человек в РК.
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  строитель 16.03.2020 в 12:23:48   # 743055
Сжечь ведьму
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  Dior 16.03.2020 в 14:41:57   # 743077
Тетка типа с ментами не сотрудничает.

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